”Нам сказали: не можете держать людей — сокращайте, не можете сокращать — идите на банкротство”. Как живет крупнейший отель Ида-Вирумаа во время локдауна

”На вчерашний день (28 декабря) был назначен очередной круглый стол, в ходе которого нас должны были познакомить с мерами поддержки и с условиями получения этих мер поддержки, что самое главное. Но буквально за несколько часов до начала его отменили. И мы остались без какой-либо информации. Круглый стол перенесли на следующую неделю, так что в 21-й год мы входим в полной растерянности”, — признается в начале беседы Дарья.

- Причину отмены объяснили?

- Нет, мы не получили конкретного объясенния. Фактически три недели мы не знаем, что нам делать с персоналом, на каких условиях работники находядся дома. Мы приняли решение, что откроемся в качестве гостиницы, но тоже не до конца понимаем, как бы нам начать работать таким образом, чтобы минимизировать риски, связанные с заболеваемостью. Уже в сентябре, когда только начали говорить о второй волне, я участвовала в круглых столах, в передачах, где задавался вопрос от всего нашего сектора, какие четкие рекомендации дать Департамент здравоохранения, чтобы мы могли следовать этим протоколам. Мы готовы мыть полы с хлоркой и селить людей через два номера, но всё свелось к рекомендациям, которые росли и росли и привели к локдауну.

- Как долго был закрыт Noorus?

- С 12 декабря. Как только 10 декабря мы узнали, что закрывается Ида-Вирумаа, то начали обзванивать наших гостей, ставить их в известность и до 4 января снимать брони. Потом было принято решение, что всё-таки можно начинать работу с 28 декабря в качестве отеля, несмотря на то, что процесс закрытия и открытия сопряжен со значительными финансовыми затратами

- Первые заселившиеся, кто они?

- Возвращаются командировочные. Вчера (в понедельник — RusDelfi) было забронировано две комнаты. Сегодня подъехали еще 8 человек. Это люди, которые едут по работе или навещают родственников. Большую часть времени они проводят вне отеля, а у нас только ночуют.

Meresuu SPA sulgemine Foto: Priit Simson

- Чем жизнь отеля отличается от долокдаунной?

- Кардинально отличается. Мы были одним из самых успешных отелей не только в Ида-Вирумаа, но и в Эстонии, соответственно, всегда была обширная культурная программа, на территории отеля работали три больших ресторана, водно-банный центр, центрый красоты, споортзал, подразумевающий групповые тренировки. В данный момент мы можем предлагать только услуги размещения и услуги центра красоты: косметология, ритуалы, в которых мы можем добиться индивидуального подхожа.