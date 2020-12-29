”Нам сказали: не можете держать людей — сокращайте, не можете сокращать — идите на банкротство”. Как живет крупнейший отель Ида-Вирумаа во время локдауна

PR-специалист Дарья Боярова в интервью RusDelfi рассказала, какими стали первые два дня отеля Noorus Spa после возобновления работы, и дала прогноз, как будет развиваться ситуация для туристического рынка страны.
”На вчерашний день (28 декабря) был назначен очередной круглый стол, в ходе которого нас должны были познакомить с мерами поддержки и с условиями получения этих мер поддержки, что самое главное. Но буквально за несколько часов до начала его отменили. И мы остались без какой-либо информации. Круглый стол перенесли на следующую неделю, так что в 21-й год мы входим в полной растерянности”, — признается в начале беседы Дарья.
- Причину отмены объяснили? - Нет, мы не получили конкретного объясенния. Фактически три недели мы не знаем, что нам делать с персоналом, на каких условиях работники находядся дома. Мы приняли решение, что откроемся в качестве гостиницы, но тоже не до конца понимаем, как бы нам начать работать таким образом, чтобы минимизировать риски, связанные с заболеваемостью. Уже в сентябре, когда только начали говорить о второй волне, я участвовала в круглых столах, в передачах, где задавался вопрос от всего нашего сектора, какие четкие рекомендации дать Департамент здравоохранения, чтобы мы могли следовать этим протоколам. Мы готовы мыть полы с хлоркой и селить людей через два номера, но всё свелось к рекомендациям, которые росли и росли и привели к локдауну.
- Как долго был закрыт Noorus? - С 12 декабря. Как только 10 декабря мы узнали, что закрывается Ида-Вирумаа, то начали обзванивать наших гостей, ставить их в известность и до 4 января снимать брони. Потом было принято решение, что всё-таки можно начинать работу с 28 декабря в качестве отеля, несмотря на то, что процесс закрытия и открытия сопряжен со значительными финансовыми затратами
- Первые заселившиеся, кто они? - Возвращаются командировочные. Вчера (в понедельник — RusDelfi) было забронировано две комнаты. Сегодня подъехали еще 8 человек. Это люди, которые едут по работе или навещают родственников. Большую часть времени они проводят вне отеля, а у нас только ночуют.
- Чем жизнь отеля отличается от долокдаунной? - Кардинально отличается. Мы были одним из самых успешных отелей не только в Ида-Вирумаа, но и в Эстонии, соответственно, всегда была обширная культурная программа, на территории отеля работали три больших ресторана, водно-банный центр, центрый красоты, споортзал, подразумевающий групповые тренировки. В данный момент мы можем предлагать только услуги размещения и услуги центра красоты: косметология, ритуалы, в которых мы можем добиться индивидуального подхожа.
- Питание тоже организовано индивидуально? - Да, на вынос или с доставкой в номер.
- В каком статусе находятся дома ваши работники? - Мы воспользовались возможностью отправить всех в отпуска, у кого они остались. Это и отпуск в долг, и какие-то варианты с детскими днями. Но в целом мы не понимаем: это не карантин, не больничные листы. Просто мы не можем предоставить им работу, потому что нас закрыли решением правительства.
- Многие работодатели сокращали зарплату во время весеннего локдауна… - Если мы говорим о кардинальном сокращении зарплаты (до 500 евро), то мы воспользовались этим в первый локдаун, и сейчас не можем применить ту же схему, потому что она будет нарушать законодательство. И опять же Касса по безработице нас не может проконсультировать, в текущий момент мы применяем те нормы законодательства, которые существуют. Мы находимся в режиме ожидания, ждем, когда нас познакомят с мерами поддержки и исходя из этого будем планировать свою деятельность.
- Работников вы пока не сокращали? - Незадолго до объявления точечного локдауна мы сделали всё возможное, чтобы сохранить персонал с самыми минимальными сокращениями. Мы закрыли один отель (Noorus Spa Inn), максимально уплотнили график, перевели сотрудников из одного отеля в другой, но всё это оказалось невостребованно.
- Сколько человек сейчас работает в отеле, и сколько находится на вынужденном отдыхе? - Из 150 человек работает буквально два десятка. Все остальные находятся в чем-то подобии отпуска. Как определить их статус, мы не понимаем.
- Значит, вам придется им платить. - Этим занимается наш отдел кадров. Все всё понимают, что мы поставлены в такие условия.
- Можете дать прогноз данной ситуации? - Положительное развитие ситуации: если будут введены определенные послабления, что будет работать фитнес-зал, хотя бы будут проводиться тренировки в бассейне, с точки зрения спорта, чтобы мы знали, когда сможем открыть спа, сначала говорили про 4 января, теперь сдвиноулось до 17-е. Если мы получим какую-то конкретику, мы сможем давать прогнозы. Пока можем говорить лишь о негативном прогнозе. Если нас ограничат в деятельности, то есть уже ограничили, если этот период продлится, мы вынуждены будем перейти к массовым сокращениям. 150 сотрудников — это та цифра, которая у нас есть, и они в данный момент в подвешенном состоянии. Мы не понимаем, чего от нас ждут: сокращать людей, выплачивать им зарплаты, закрываться?
- Но даже в случае сокращения вы должны будете заплатить работникам существенные компенсации… - Поэтому все и были возмущены первым кризисным круглым столом. Потому что там был прямым текстом был дан посыл, вы должны посмотреть на свои финансовые возможности, можете ли вы держать людей у себя, если у вас средств нет, переходите к сокращениям. Если нет денег на компенсации, подавайте на банкротство.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомов
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Мальчик-гений, предсказавший вспышку КОВИД: новое пророчество
Передвигающаяся в инвалидной коляске Тарасова о своих слезах