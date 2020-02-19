"Нам нечем дышать". Жители Кохтла-Ярве пишут открытое письмо министру окружающей среды Рене Кокку и приглашают его в гости. Инкогнито

Уважаемый господин Кокк,

Мы жители Кохтла-Ярве обращаемся к вам, поскольку ситуация с экологией в нашем городе не меняется много лет. По вечерам и ночам в нашем городе нечем дышать, невозможно открывать окна дома. Мы уверены, что ни в одном городе страны нет такой бедственной экологической ситуации и не видим решения для нее на местном уровне, поэтому обращаемся к вам.

Мы понимаем, что все выбросы местных производств и предприятий по добыче материалов должны жестко контролироваться со стороны вашего министерства, мы знаем, что существует порядок замеров вредных веществ в воздухе. Но поскольку ситуация продолжается в течение многих лет, значит, эта система работает не достаточно эффективно.

Возможно, это зависит от розы ветров, поскольку неприятный запах царит не во всех частях города. Возможно, от каких-то других причин, но факт остается фактом - воздух является главной проблемой нашего города.

Мы не просим у вас дополнительных средств. Мы просим вас об одном: приезжайте, пожалуйста, в город Кохтла-Ярве, в его Ярвескую часть, проведите здесь пару дней, а лучше недельку, поработайте. Но главное, сделайте это инкогнито. Чтобы никто об этом не знал, и вы могли подышать нашим "обычным воздухом". Уверены, вы сами всё заметите, сделаете выводы и примете меры.

Жители города Кохтла-Ярве.

От редакции: Сразу после встречи, когда мы вышли на улицу, было ощущение, как будто прямо на площади только что был салют, в воздухе чувствовался запах, похожий на тот, что оставляет после себя использованная пиротехника. В нашей редакции нет дипломированных химиков, но мы полагаем, что дышать таким воздухом не только неприятно, но и небезопасно.