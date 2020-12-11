Налогово-таможенный департамент временно закроет бюро обслуживания в Йыхви и Нарве
В понедельник, 14 декабря, Налогово-таможенный департамент (НТД) временно закроет бюро обслуживания в Йыхви и Нарве, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
В понедельник, 14 декабря, Налогово-таможенный департамент (НТД) временно закроет бюро обслуживания в Йыхви и Нарве, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Бюро обслуживания в Нарве и Йыхви будут закрыты по меньшей мере на три недели, то есть до 4 января. НТД просит клиентов Йыхви и Нарвы использовать электронные каналы связи или общаться со службой поддержки клиентов по телефону.
”Другие бюро обслуживания НТД пока будут открыты, но мы просим всех людей не посещать наши бюро в случае подозрений на болезнь или при появлении признаков болезни”, — сказала руководитель сферы обслуживания клиентов НТД Хели Кулламаа. ”В бюро обслуживания действует правило 2 + 2, согласно которому в зале обслуживания может находиться столько клиентов, количество которых соответствует количеству сотрудников, обслуживающих их, а также в зале обязательно носить защитную маску. На столах бюро обслуживания установлены защитные ширмы, а клиентов просят дезинфицировать руки. Мы просим клиентов относится к этому с пониманием.”
Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать — открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811, для бизнес-клиентов 880 0812 для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814, и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания э-НТД (пункт меню ”Общение” или нижняя ссылка ”Отправляю письмо”).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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