Налогово-таможенный департамент временно закроет бюро обслуживания в Йыхви и Нарве

Бюро обслуживания в Нарве и Йыхви будут закрыты по меньшей мере на три недели, то есть до 4 января. НТД просит клиентов Йыхви и Нарвы использовать электронные каналы связи или общаться со службой поддержки клиентов по телефону.

”Другие бюро обслуживания НТД пока будут открыты, но мы просим всех людей не посещать наши бюро в случае подозрений на болезнь или при появлении признаков болезни”, — сказала руководитель сферы обслуживания клиентов НТД Хели Кулламаа. ”В бюро обслуживания действует правило 2 + 2, согласно которому в зале обслуживания может находиться столько клиентов, количество которых соответствует количеству сотрудников, обслуживающих их, а также в зале обязательно носить защитную маску. На столах бюро обслуживания установлены защитные ширмы, а клиентов просят дезинфицировать руки. Мы просим клиентов относится к этому с пониманием.”

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать — открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811, для бизнес-клиентов 880 0812 для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814, и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания э-НТД (пункт меню ”Общение” или нижняя ссылка ”Отправляю письмо”).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!