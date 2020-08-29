29.08.2020, 11:10

Налогово-таможенный департамент из-за коронавируса закрыл бюро в Йыхви


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Maksu- ja Tolliamet
Foto: Ilmar Saabas

Налогово-таможенный департамент (НТД) временно закрыл Йыхвиское бюро обслуживания, поскольку у одного из работников был диагностирован Covid-19, пишет rus.err.ee.

НТД предоставит Департаменту здоровья данные всех лиц, которые могли контактировать с этим работником в бюро обслуживания. Департамент здоровья отправит этим лицам письмо с инструкциями по дальнейшим действиям.

Йыхвиское бюро обслуживания будет закрыто две недели и предположительно откроется 14 сентября. Ближайшие работающие бюро обслуживания находятся в Раквере и Нарве. "Мы приносим свои извинения в связи с неудобствами и просим всех лиц с подозрением или признаками заболевания не посещать наши бюро. Вся информация о дальнейших действиях будет оперативно публиковаться на домашней странице НТД", — пояснила руководитель отдела обслуживания клиентов Хели Кулламаа.

Все остальные бюро обслуживания НТД продолжают работу в обычном режиме.

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