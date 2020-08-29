Налогово-таможенный департамент из-за коронавируса закрыл бюро в Йыхви
Налогово-таможенный департамент (НТД) временно закрыл Йыхвиское бюро обслуживания, поскольку у одного из работников был диагностирован Covid-19, пишет rus.err.ee.
Налогово-таможенный департамент (НТД) временно закрыл Йыхвиское бюро обслуживания, поскольку у одного из работников был диагностирован Covid-19, пишет rus.err.ee.
НТД предоставит Департаменту здоровья данные всех лиц, которые могли контактировать с этим работником в бюро обслуживания. Департамент здоровья отправит этим лицам письмо с инструкциями по дальнейшим действиям.
Йыхвиское бюро обслуживания будет закрыто две недели и предположительно откроется 14 сентября. Ближайшие работающие бюро обслуживания находятся в Раквере и Нарве. "Мы приносим свои извинения в связи с неудобствами и просим всех лиц с подозрением или признаками заболевания не посещать наши бюро. Вся информация о дальнейших действиях будет оперативно публиковаться на домашней странице НТД", — пояснила руководитель отдела обслуживания клиентов Хели Кулламаа.
Все остальные бюро обслуживания НТД продолжают работу в обычном режиме.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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