Налогово-таможенный департамент из-за коронавируса закрыл бюро в Йыхви

НТД предоставит Департаменту здоровья данные всех лиц, которые могли контактировать с этим работником в бюро обслуживания. Департамент здоровья отправит этим лицам письмо с инструкциями по дальнейшим действиям.

Йыхвиское бюро обслуживания будет закрыто две недели и предположительно откроется 14 сентября. Ближайшие работающие бюро обслуживания находятся в Раквере и Нарве. "Мы приносим свои извинения в связи с неудобствами и просим всех лиц с подозрением или признаками заболевания не посещать наши бюро. Вся информация о дальнейших действиях будет оперативно публиковаться на домашней странице НТД", — пояснила руководитель отдела обслуживания клиентов Хели Кулламаа.

Все остальные бюро обслуживания НТД продолжают работу в обычном режиме.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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