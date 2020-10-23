Начался сбор идей общей планировки города Нарвы. Внесите свои предложения!

Новая общая планировка города будет подготовлена с целью создания условий для развития города до 2035 года. По словам Кайе Энно, директора Департамента архитектуры и городского планирования, необходимо задать много вопросов и ответить на множество идей — что нужно Нарве и что нужно нарвитянам?

”Этим решением начался очень важный период для города Нарвы, когда мы вместе с горожанами хотим задуматься о том, какой родной город мы хотим видеть через 10-15 лет. Что нужно изменить и что нового нужно сделать, чтобы наши люди всех возрастов захотели жить в Нарве? Какая она — Нарва мечты?” — спрашивает Кайе Энно.

Приложение доступно на русском языке и на эстонском языке, и оно будет в открытом доступе до конца 2021 года, когда будет подготовлено эскизное решение общей планировки города Нарва.

При возникновении вопросов обращайтесь в Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской городской управы narvaplan@narva.ee, tel.359 9050.