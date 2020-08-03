На выходных в Нарве произошла поножовщина и была ограблена женщина

31 августа полиции сообщили, что в увеселительном заведении на проспекте Кангеласте была ограблена 37-летняя женщина. Ее ударили и отняли бумажник вместе с наличными, ID-картой, банковской картой, а также забрали мобильный телефон. Общий материальный ущерб оценивается в 130 евро. Обстоятельства преступления выясняются.

1 августа полиция получила вызов в квартиру на улице Калда, где 31-летний мужчина поранил ножом руку 42-летнего мужчины. 31-летний мужчина скрылся до прибытия полиции. Обстоятельства преступления выясняются.