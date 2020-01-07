07.01.2020, 16:34

На территории промышленного комплекса Аувере произошло задымление


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Vaivara ohtlike jäätmete prügila, Auvere küla
Vaivara ohtlike jäätmete prügila, Auvere külaFoto: Kadri Paas

Читатель Delfi сообщил, что в Аувере произошел пожар. Как оказалось, инцидент произошел на территории промышленного комплекса Аувере и был быстро ликвидирован.

Как сообщила Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв, спасателей вызвали на промышленный комплекс Аувере. Когда они прибыли на место, то проблема была ликвидирована своими силами. По ее словам, ЧП произошло в результате задымления тлеющих проводов под землей.

"Сегодня было обнаружено небольшое задымление на территории промышленного комплекса, расположенного вблизи поселка Aувере. Источник задымления находился ниже уровня земли и был оперативно локализован. Задымление было ликвидировано в короткий срок без ущерба для предприятия, человека и окружающей среды", — пояснила специалист по связям с общественностью Eesti Energia Мария Кулламяги.

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