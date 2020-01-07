На территории промышленного комплекса Аувере произошло задымление

Как сообщила Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв, спасателей вызвали на промышленный комплекс Аувере. Когда они прибыли на место, то проблема была ликвидирована своими силами. По ее словам, ЧП произошло в результате задымления тлеющих проводов под землей.

"Сегодня было обнаружено небольшое задымление на территории промышленного комплекса, расположенного вблизи поселка Aувере. Источник задымления находился ниже уровня земли и был оперативно локализован. Задымление было ликвидировано в короткий срок без ущерба для предприятия, человека и окружающей среды", — пояснила специалист по связям с общественностью Eesti Energia Мария Кулламяги.