На следующей неделе временно меняется расписание поездов на линиях Таллинн-Нарва и Таллинн-Раквере

Вследствие ремонтных работ движение поездов на отрезке Тапа-Кадрина и Тапа-Раквере будет частично закрыто, в связи с чем на некоторых рейсах потребуется частично воспользоваться автобусом. Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды.

Места остановки заменяющих автобусов обозначаются цветными щитами Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписаниях можно будет найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 6160245.

Заменяющие автобусы будут использоваться только 17, 18 и 19 сентября, после чего пассажиры будут снова обслуживаться поездами на протяжении всего рейса.

Расписание здесь.