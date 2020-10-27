На сланцевом карьере "Нарва" выявили вспышку коронавируса: заболели 11 человек
К числу очагов коронавируса в Ида-Вирумаа прибавился принадлежащий Eesti Energia сланцевый карьер "Нарва", где заразились 11 человек, пишет RusERR.
К числу очагов коронавируса в Ида-Вирумаа прибавился принадлежащий Eesti Energia сланцевый карьер "Нарва", где заразились 11 человек, пишет RusERR.
Шестеро из них работают в фирме Enefit Solutions, занимающейся обслуживанием горнодобывающего оборудования. Пять человек являются сотрудниками компании Enefit Kaevandused, которое занимается добычей горючего сланца, сообщили во вторник утренние новости ETV+ со ссылкой на газету Põhjarannik.
В госконцерне Eesti Energia сообщили, что запланированные работы в карьере будут продолжены, но еще больший упор будет сделан на меры по ограничению распространения коронавируса.
Весной и летом на шахте "Эстония" также были вспышки коронавируса, работы тогда прекратились на несколько недель.
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