На шоссе Таллинн - Нарва прицеп грузовика перекрыл трассу. Движение затруднено

ДТП произошло на 141-м километре шоссе Таллинн - Нарва, подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.

Грузовик выехал с трассы, а его прицеп развернуло поперек дороги.

Движение на месте ДТП затруднено, его регулирует полиция.

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