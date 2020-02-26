26.02.2020, 19:27

На шоссе Таллинн - Нарва прицеп грузовика перекрыл трассу. Движение затруднено


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Viljandimaal toimunud avarii
Pilt on illustreeriv.Foto: Kenno Soo

В 18.20 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Ида-Вирумаа, где грузовой автомобиль вынесло с дороги.

ДТП произошло на 141-м километре шоссе Таллинн - Нарва, подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.

Грузовик выехал с трассы, а его прицеп развернуло поперек дороги.

Движение на месте ДТП затруднено, его регулирует полиция.

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