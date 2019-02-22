На шахте ”Эстония” к работе приступил робот

В начале этой недели к команде шахты Estonia присоединился робот или беспилотный аппарат Multiscope на гусеничном ходу, при помощи которого производятся работы по 3D-замерам в закрытых для людей и труднодоступных местах под землей. Аппарат поможет исследовать состояние подземных целиков на территории, на которой Eesti Energia планирует возвести одну из крупнейших солнечных электростанций региона.
”В Eesti Energia мы постоянно используем умные технологии и инновационные решения, чтобы производство было более эффективным, оказывало минимальное воздействие на окружающую среду и помогало избегать рисков, связанных с безопасностью труда. Беспилотный аппарат — хорошее решение для проведения исследований в местах, находиться в которых людям может быть опасно или вообще запрещено, — рассказал директор по проектам развития Eesti Energia Вельо Александров. — Работа аппарата показала хорошие результаты: мы уже получили первые трехмерные снимки и прочие необходимые данные, которые требуются для того, чтобы построить на месте шахты солнечную электростанцию”, — добавил он.
Целью исследования была проверка состояния целиков в камерном блоке, добыча в котором завершилась десять лет назад. Поскольку после окончания разработок удаляется анкерная крепь, предназначенная для поддержки кровли, люди больше в эту зону не допускаются. Eesti Energia проводит исследования вместе с инженерным бюро Steiger и предприятием робототехники Milrem Robotics.
”Инженеры Milrem Robotics уже давно работают над робототехническими решениями для гражданского рынка. Внимание уделяется, прежде всего, автономному движению в сложных типах среды. Multiscope — хороший пример того, как наша технология и здесь помогает заменять людей в опасных ситуациях”, — отметил руководитель Milrem Robotics Кульдар Вяэрси.
Подобным способом условия в закрытом камерном блоке исследуются впервые. Multiscope оснащен 3D-сканерами, которые картографируют камерный блок по трем измерениям, и ИК-камерами, которые запечатлевают условия в камерном блоке на снимках. После обработки крупномасштабных данных, полученных со считывающих устройств, получается визуальное 3D-изображение камерного блока, которое показывает реальные измерения опорных целиков. Это, в свою очередь, дает важные вводные для анализа несущей способности опорных целиков.
В 2021 году Eesti Energia планирует открыть на территории шахты Estonia одну из крупнейших солнечных электростанций региона, которая смогла бы производить около 3500 МВт возобновляемой электроэнергии, что, если иметь в виду обычных потребителей электроэнергии, покрыло бы годовые нужды электропотребления примерно 1100 хозяйств со средним потреблением. Солнечный парк будет снабжать энергией в основном шахту Estonia. Под основание для солнечной электростанции планируется использовать известняк, который является побочным продуктом разработки сланца.