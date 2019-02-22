На шахте ”Эстония” к работе приступил робот

”В Eesti Energia мы постоянно используем умные технологии и инновационные решения, чтобы производство было более эффективным, оказывало минимальное воздействие на окружающую среду и помогало избегать рисков, связанных с безопасностью труда. Беспилотный аппарат — хорошее решение для проведения исследований в местах, находиться в которых людям может быть опасно или вообще запрещено, — рассказал директор по проектам развития Eesti Energia Вельо Александров. — Работа аппарата показала хорошие результаты: мы уже получили первые трехмерные снимки и прочие необходимые данные, которые требуются для того, чтобы построить на месте шахты солнечную электростанцию”, — добавил он.

Целью исследования была проверка состояния целиков в камерном блоке, добыча в котором завершилась десять лет назад. Поскольку после окончания разработок удаляется анкерная крепь, предназначенная для поддержки кровли, люди больше в эту зону не допускаются. Eesti Energia проводит исследования вместе с инженерным бюро Steiger и предприятием робототехники Milrem Robotics.

”Инженеры Milrem Robotics уже давно работают над робототехническими решениями для гражданского рынка. Внимание уделяется, прежде всего, автономному движению в сложных типах среды. Multiscope — хороший пример того, как наша технология и здесь помогает заменять людей в опасных ситуациях”, — отметил руководитель Milrem Robotics Кульдар Вяэрси.