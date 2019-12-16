На сцене нарвской Vaba Lava талантливая молодежь представит пост-апокалиптический мюзикл "Чехарда"

Всю осень этого года в Таллинне, Тарту и Нарве активно внедрялась программа ”Творческая молодежь Эстонии”, которая была направлена на развитие творческих способностей молодежи и сотрудничество разных областей искусства. Результатом программы сталa премьера серии концертов-представлений Brainstorm.

Силламяэское общество защиты детей, Таллиннское музыкальное училище им. Георга Отса и танцевальная школа Shate приглашали на концерт-представление ”Brainstorm”: в Нарве 21.12 ”Чехарда” в театральном центре Vaba Lava в 17:00

В мюзикле ”Чехарда” наступает конец света. Люди не изменили свой образ жизни — в мире все также происходят войны, голод, изменение климата и стихийные бедствия. Мир вот-вот рухнет. Посланник высших сил объявляет открытый тендер на создание нового мира. Но существует риск того, что в тендере могут принять участие самые разные силы. Интрига выживания, где добро побеждает зло. Сценарий, музыка и слова песен написаны самими молодыми участниками мюзикла, при поддержке творческих специалистов и под руководством творческого руководителя Сиима Аймла.

Программа ”Творческая молодежь Эстонии” проходит в рамках празднования 30-летия Силламяэского общества защиты детей.