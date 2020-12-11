11.12.2020, 15:25

На помощь Нарвской больнице пришли 12 студентов, а нужно еще минимум 20


EST
На помощь Нарвской больнице пришли 12 студентов, а нужно еще минимум 20
Andres Putting

Руководитель клиники экстренной медицины Нарвской больницы Пилле Летюка сообщила, что к сегодняшнему дню на помощь медикам пришли 12 студентов, но надо бы еще как минимум 20 помощников.

Несколько дней назад Пилле Летюка рассказала Delfi, что ситуация в Нарвской больнице критическая и крайне нужны рабочие руки. Она пожаловалась на то, что около сотни сотрудников больницы отсутствуют на работе по причинам, связанным с коронавирусом.

"По состоянию на сегодняшний день на помощь нам пришли 12 студентов, в основном это те, кто учится на медработника среднего звена, есть также двое студентов врачебного факультета"

"Еще как минимум 20 человек взяли бы прямо сейчас, это остается большой проблемой", — отметила Летюка.

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