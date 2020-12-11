На помощь Нарвской больнице пришли 12 студентов, а нужно еще минимум 20

Несколько дней назад Пилле Летюка рассказала Delfi, что ситуация в Нарвской больнице критическая и крайне нужны рабочие руки. Она пожаловалась на то, что около сотни сотрудников больницы отсутствуют на работе по причинам, связанным с коронавирусом.

"По состоянию на сегодняшний день на помощь нам пришли 12 студентов, в основном это те, кто учится на медработника среднего звена, есть также двое студентов врачебного факультета"

"Еще как минимум 20 человек взяли бы прямо сейчас, это остается большой проблемой", — отметила Летюка.

Студентам предлагают размещение Академия внутренней безопасности и Нарвский колледж Тартуского университета.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.