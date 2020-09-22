22.09.2020, 13:44
На открытии титула "Осенней столицы" в Нарве исполнят произведения Егора Летова и Александра Вертинского
Сегодня Нарва по традиции приняла титул “Осенней столицы Эстонии”.
Сегодня Нарва по традиции приняла титул “Осенней столицы Эстонии”.
Программа откроется концертом в культурном центре Geneva. Нарвский симфонический оркестр под руководством Анатолия Щура и Владимир Чердаков представят свой совместный проект.
“Теперь мы исполняем и Егора Летова, и Александра Вертинского, и русские народные песни. Там очень широкий спектр”, — говорит Анатолий Щура.
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