На нарвском участке границы с Россией пробки стали обычным делом. В конце майских праздников будет настоящий коллапс?

”Что будет, когда россияне поедут домой после длинных выходных, я даже не берусь предполагать. Контроль на эстонской стороне осуществляется быстро, а российская сторона накануне праздников заверила, что таможенники и пограничники будут работать в усиленном режиме, чтобы избежать коллапса”, — говорит Владимир Мижуй.

По его словам, сокращение транспортного потока ударило и по финансовым показателям Transservis-N, вынуждая руководство предприятия поставить вопрос о сокращении штата. Мижуй сообщает, что оно будет сопровождаться изменением схемы прохождения зоны ожидания на улице Раху.

”Понятно, что россияне могут при желании ускорить прохождение автомобилями границы, если просто увеличат количество сотрудников, занимающимися проверкой документов и транспортных средств. Мы надеемся на помощь Генконсульства РФ. Может быть к положительным подвижкам приведет сам факт состоявшейся встречи президентов России и Эстонии, который многие оценивают положительно. Нам остается только надеяться на лучшее. Пока мы снизили количество броней электронной очереди на 6 в сутки, но это, конечно, приведет к увеличению живой очереди”, — сказал Владимир Мижуй.

Ранее портал 47news со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти сообщал о том, что анализ пересечений Государственной границы РФ за аналогичный период 2017-2018 гг. указывает, что в эти праздничные дни пассажиропоток может превысить проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.

”В этот период подразделения пограничного контроля будут нести службу в усиленном режиме для того, чтобы прохождение паспортного контроля было максимально быстрым и комфортным. Планируется задействовать все полосы движения, в случае необходимости использовать грузовые, автобусные и реверсивные направления, выставить дополнительные наряды”, — заверяла пресс-служба.

Российская сторона сделала прогноз: когда на границе будет особенно напряженно.

По выезду из РФ:

- 30 апреля с 14.00 до 22.00;

- 01 мая с 09.00 до 20.00;

- 02,03 мая с 09.00 до 18.00;

- 08 мая с 15.00 до 22.00;

- 10 мая с 09.00 до 18.00.

По въезду в РФ:

- 04 мая с 15.00 до 20.00;

- 05 мая с 12.00 до 23.00;

- 08 мая с 18.00 до 22.00;

- 09 мая с 08.00 до 12.00;

- 11 мая с 15.00 до 22.00;

- 12 мая с 10.00 до 23.00.