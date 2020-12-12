На Нарвском погранпункте начнут проверять, имеет ли человек обязанность по самоизоляции

Люди, прибывающие в Эстонию из третьих стран, должны находиться в изоляции 10 дней, но каждую неделю неоднократно государственную границу пересекает десяток человек, имеющих такую обязанность.

По словам руководителя Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус, по прибытию из-за границы следует находиться в изоляции, чтобы предупредить любые контакты с другими людьми в то время, когда выяснится, что человек является инфекционно опасным.

"Избегать контактов критически важно, чтобы остановить вирус, поэтому мы попросили полицию больше следить за этим", — сказалa Марье Муузикус. При планировании маршрута надо учитывать требования, действующие для предотвращения распространения вируса в соответствующем государстве.

По словам кризисного руководителя Идаской префектуры Юллара Кустала, теперь полиция будет проверять на пограничном пункте, имеет ли пересекающий границу человек обязанность по самоизоляции.

"Если при проверке человека на погранпункте мы увидим, что он на самом деле должен находиться дома или в месте временного проживания, а в течение 10 дней он снова пересекает границу, мы фиксируем этот случай и передаем данные Департаменту здоровья для назначения принудительного денежного взыскания ", — сказал Кустала.

За нарушение требования самоизоляции Департамент здоровья может назначить принудительное денежное взыскание суммой до 9600 евро. Такое наказание можно применить и к иностранным гражданам.

Ранее полиция сообщила, что усиляет надзор за выполнением обязанности по изоляции по всей Эстонии.

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