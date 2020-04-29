На нарвский черный рынок вернулись контрабандные сигареты. Цены на них режим ЧП повысил несильно

При этом цены не нелегальную табачную продукцию выросли несильно, а продают в основном белорусские сигареты.

Закрытие внешних границ ЕС, в том числе границы с Россией, для передвижения частных лиц снизило потоки контрабанды, но крупные игроки на этом рынке, те, кто тайно перемещает через границы миллионы сигарет за раз, по-прежнему в деле.

Сегодня в Нарве можно без особого труда купить пачку белорусских сигарет за 2.60, 2.70 евро (при минимальной цене на сигареты в магазинах — 4 евро), в то время как до закрытия границ все контрабандные сигареты продавались всего на 10-20 центов дешевле.

Руководитель таможенного контроля на восточной границе таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти отмечает, что преступлений, связанных с контрабандой сигарет, в целом стало меньше.

”По части контрабандных сигарет нарушений значительно меньше и не только в Нарве, но и по всей Эстонии, — говорит Кутти. — Например, в марте нарушений, связанных с контрабандными сигаретами, было на 42 процента меньше, чем в то же время в прошлом году. Сотрудники Налогово-таможенного департамента после введения чрезвычайного положения обнаруживают единичные нарушения с меньшими объёмами контрабандных сигарет, чем ранее. Более крупные объёмы контрабандных сигарет могут перемещаться через Эстонию посредством транзита. По этой части были обнаружены единичные нарушения, т.к. эффективный надзор действует на территории Эстонии как в портах, так внутри страны, а также поддерживается таможенными учреждениями соседних государств”.

Антс Кутти информирует, что белорусские сигареты стали массово попадать на эстонский черный рынок 3-4 года назад и ввозят их через южную границу.

”Они попадают в ЕС через белорусско-литовскую границу или через Украину — в Польшу. Основными пунктами назначения для крупных партий белорусских сигарет, а везут их миллионами штук за раз, являются страны Скандинавии. Там на их продаже можно заработать больше, но какая-то часть оказывается и в Эстонии”, — рассказывает Антс Кутти.

Спрос рождает предложение, а желание сэкономить на каждой пачке по 1.5 евро есть у очень многих курильщиков в небогатом Ида-Вирумаа, особенно сильно страдающем от чрезвычайного положения.