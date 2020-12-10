"На Канары поедем всем Силламяэ". Читатели RusDelfi об ограничениях в Ида-Вирумаа

На странице в Facebook и на портале RusDelfi читатель по разному отреагировали на эти новости. Кто-то предложил закрыть всю страну, а не только Ида-Вирумаа. Другие с улыбкой относятся к ограничениям и не видят в этом проблемы.

Андрей Левин

Закрыть все производства. Нечего до весны многие выживут, в банках деньги есть.

Николе Св

Моя основная мысль этого комментария была — либо закрывают все уезды, либо никого! Людям нужен праздник. Закрыв Ида-вирумаа , желание воспользоваться шансом уехать в другие города — никуда не исчезнет! Тем самым правительство добьётся повышения заболеваемости в других уездах.

Vlad Smolin

А что в Таллинне не болеют? Или в других городах? В Ида-Вирумаа прям поголовно все заражены? Обнесите все колючкой, по периметру армию поставьте… Что за дичь такая?

Алекс Захаров

ЧП не объявляли, так что не имеют права закрывать уезды.

Kirill Kopolov

Надо мобилизовать армию и перевести Ида-Вирума на осадное положение. Как показывает опыт, люди не понимают ”нормального” языка — нужно быть максимально жесткими в решении подобных вопросов.

Dmitri Gavrilov

Нет, не согласен, пойдем в церковь гулять, там открыто.

Ольга Голубева

На Канары поедем всем Силламяэ.

Анастасия Мегерян

Ни кто ни куда не поедет … расслабьтесь . Чтобы на что-то отдыхать, надо это что-то заработать. Такой маленький замкнутый круг.

Анонимные комментаторы:

Что людям из Ида-Вирумаа помешает поехать в тот же Таллинн, если и закрывать то по всей Эстонии…а так абсурд какой то.

Адекватные люди будут дома в кругу семьи, а не поедут В Таллинн!

Говорят, что все познается в сравнении. Так в сравнении с соседями из стран Балтии и Скандинавии Эстония выглядит совсем не плохо. И за этим стоит работа правительства и определенная дисциплина населения. Это надо отмечать, а не публиковать одну за другой пропагандистские статьи.

С чем вы справляетесь, клоуны! Включите,мозги, хотите чтобы регион совсем обнищал, говорящие головы, кроме говорить и запрещать, больше ничего не можете! Позор!!!

Выход один, всю планету посадить на карантин.