На акцию протеста против властей Йыхви пришли полсотни человек

Несмотря на требования протестующих, волостной старейшина Мартин Репинский не вышел поговорить с ними.

Баллотирующийся в Рийгикогу по списку Центристской партии Репинский сказал "Северному побережью", что поначалу он собирался выйти к демонстрантам, но когда увидел, что протестующие — это в основном его политические конкуренты, то не счел нужным этого делать.

Организатором демонстрации и главным оратором был Павел Прокопенко, который тоже баллотируется в Рийгикогу в рядах социал-демократов, в числе выступивших на демонстрации были также баллотирующийся по списку партии "Эстония 200" Никита Лумийыэ и кандидат от Партии реформ, бывший старейшина Йыхвиской волости Айвар Сурва.

Среди демонстрантов присутствовали также несколько членов оппозиции Йыхвиского волостного собрания.