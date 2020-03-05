"Мы не уедем". Как живет полузаброшенный поселок Ида-Вирумаа — три дома, три истории | RusDelfi в Сомпа

Сомпа — три истории, 817 жильцов, 12 квартир и одна пенсионерка, 250 евро за коммуналку, семейный врач, два магазина, 170 километров от столицы и 130 от Тартуского университета. Репортаж RusDelfi из полузабытого поселка.
Поселок Сомпа построили в 1948 году. В 1960 году район стал частью города Кохтла-Ярве. Его создавали для работников шахты Сомпа (номер 6). После развала СССР многих сократили. В 1998 году на шахте работало 430 горняков — вдвое меньше, чем в 80-е. В 1999 году главную артерию района окончательно перекрыли. С 2003 года население сократилось в два раза.
”Многие уехали потому, что котельная была на мазуте. Отопление было дико дорогое. Было время, когда город четыре раза за одну зиму отключал тепло, потому что не было денег. В это время люди теряли работу, шахты закрывались, и ничего не оставалось, как брать детей и бежать. Холодно и нет работы. Что делать?” — вопрошает Лилия Бирюк, жительница Сомпа и наш экскурсовод.
Она не винит в этом правительство, а скорее обижена на местные власти. ”Не было бы такого запустения, безлюдности, если бы не такое дорогое отопление. Иногда по 250 евро платили за коммуналку: цена отопления за квадратный метр — 2-4 евро. Пожилому человеку с пенсией 400 евро платить 150-180 евро за тепло — очень много. В прошлом году даже митинги были”, — рассказывает она.
Тем временем мы подъезжаем к одной из "достопримечательностей" квартала— пенсионерке, живущей в одиночку в целом доме.
Один дом — один жилец
Аманде Верет 90 лет. Она живет одна в целом доме. Кажется, мечта сбылась. Дом, спокойствие, заслуженная пенсия. Но проблема в том, что в доме еще 11 квартир — все они пустуют. Естественно, здание отключили от отопления. Проблемы есть и с водой. В подъезде холодно и сыро, старый дом не отапливается несколько лет. Но почтовые ящики все равно набиты рекламой Maxima и Rimi.
Аманда живет в квартире площадью 61 кв. м 60 лет. Сама с Сааремаа, родилась в деревне, переехала в Сомпа к мужу. Он умер 25 лет назад. Как она говорит, родственники есть — они иногда заходят. Внуки родились в Ида-Вирумаа, но потом разъехались. Раньше пенсионерка работала в кооперативе Йыхви и на шахте. Образование получила на Сааремаа, специальность — кооперативная торговля.
Она настолько привыкла к этому месту, что не согласилась переехать в отремонтированную квартиру. ”Аманда два-три года живет одна, — поясняет мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. — В ее квартире нет воды и отопления. Одной женщине из этого дома мы помогли с ремонтом в другом доме, чтобы она благополучно уехала. Аманда же не хочет уезжать в чистую муниципальную квартиру. Квартира уже готова, сейчас стоит на резерве, мы предлагали помощь и с переездом, но она не хочет. Пробовали поговорить с сыном — он был удивлен, что она не согласилась переезжать в новую квартиру, но все равно не смог ее уговорить”.
Школ и детских садов нет. Зато есть один кабинет семейного врача и два частных магазина. Только там мы встретили местных. Как и многие дома, "город" — пустой. Также не удалось найти хоть одно предложение о продаже жилплощади в Сомпа. До Йыхви на машине восемь минут, до Кохтла-Ярве — 12, а до Таллинна — два часа (карта). На 15-м автобусе по маршруту Йыхви — Сомпа — Кохтла-Ярве по рабочим дня можно путешествовать почти каждый час, на выходных каждые два часа.
Одно из преимуществ проживания здесь — обилие зелени, чистота на улицах и благоприятное расположение. До поселка редко доходят неприятные запахи от VKG, чем не могут похвастаться жители Ярвеской части.
В поселке два центральных объекта — культурный центр и баня. Театральная студия ”Ёжики” украшает деревенскую жизнь — ставит различные спектакли, там занимаются люди всех возрастов. Есть женский клуб, кружок по рукоделию. Ежемесячно, в последнее воскресенье месяца, проходят творческие вечера. Год назад в центре даже снимали фильм. ”Народу много! Эти бабушки фору молодым дадут”, — улыбается Лилия.
Один дом — половина дома
Татьяна Андритца родилась в Сомпа, сейчас ей 59 лет. В 2013-м решила переехать в другой дом — купила квартиру за 300 евро. В ее доме из 14 квартир — шесть жилых. Она старается следить за наполовину заселенным подъездом. Украсила его искусственными пуансетиями (рождественскими звездами). На стену приклеен календарь, во дворе стоит кормушка для голубей, которую Татьяна периодически пополняет.
Рядом с ее квартирой — заброшенная. Кто хозяин — неизвестно, она пустовала уже тогда, когда она переехала сюда семь лет назад. В нежилой квартире до сих пор висят шахтерские куртки, стоят засохшие цветы, валяются черно-белые фотографии, таблетки, пустые банки. ”В этой квартире нужно поставить одну батарею, государство сказало, что все сделает — даже мусор выкинет”.
Смотрите, как выглядит эта заброшенная квартира:
У Татьяны в квартире паровое отопление. Так как дом полупустой, единой отопительной системы нет. На воду стоят счетчики. Счет за коммуналку в январе — 140 евро. Уроженка Сомпа говорит, что сюда приезжал министр Яак Ааб и предлагал квартиру в Йыхви и в Кохтла-Ярве, но она не хочет уезжать. ”Это же моя родина. Если у меня не будет, что кушать, то здесь любой нальет мне миску супа”.
Мы проезжаем мимо разобранной хрущевки. В нетоварном виде она пустует уже давно. История типичная — жильцы уехали и бросили жилье, на снос денег нет. "Внутренности" из квартиры украли, но этого было мало — воруют и кирпичи от дома.
Потом их продают и строят дачи. ”Я сама видела дома, которые построили из кирпичей этой хрущевки. Один мужчина даже погиб, когда разбирал кирпичи”, — утверждает Лилия. Стоит отметить, в Сомпа есть и частные дома.
Дома все хорошо
Лилия живет в доме, который был построен в 1991 году. Коммуналка "средняя" — теплой зимой отопление стоит около 80 евро. В Сомпа это очень хорошая жилплощадь, почти элитное жилье. Лилию знают все, а она всех. Сама работает в Таллинне в Академии красоты, ночует у сыновей: ”Выстраиваю лекции так, чтобы как можно больше времени проводить в Сомпа”. Вроде бы есть все возможности переехать в столицу — работа и дети уже там, но нет. Ее ответ стандартный для этих забытых краев: я никуда отсюда не уеду.
Комментарий мэра Людмилы Янченко:
Сомпа — район, построенный вокруг шахты. Сейчас в городе проживают 817 человек. В прошлом году было около 1000. По состоянию на январь 2020 года детей до 18 лет — 110 человек, пенсионеров — 256. Некоторое время это был брошенный поселок без отопления. Мы построили котельную, чтобы обеспечить местным тепло.
В те годы многие уехали из Сомпа. Люди бросали квартиры, поэтому сейчас там много пустых домов. Мы постепенно начинаем процедуры по подготовке к сносу заброшенных домов. Предупреждаем владельцев квартир, просим их реновировать, привести в порядок свою жилплощадь. Многие отказываются. Так как это частная собственность, то мы обязаны предоставить владельцам счет за снос.
Отопление в городе недорогое, цена утверждена Департаментом конкуренции. Мы недавно отремонтировали теплотрассы, взяли для этого кредит. Если сравнивать с Нарвой, то, конечно, дороже, но в целом обычные цены. Есть неутепленные дома с плохими теплоузлами, как правило, там цены выше обычных. В прошлом году была единая цена. Но мы помогали поселку, делали дотации.
Также у горуправы есть план сделать там небольшой сквер на месте старой школы. Организовать народный флешмоб — чтобы каждый посадил дерево. Это красивый и зеленый поселок. Местные любят его. Мы многим предлагаем переехать в другие части Кохтла-Ярве, но люди не хотят оттуда уезжать.
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