"Мы не уедем". Как живет полузаброшенный поселок Ида-Вирумаа — три дома, три истории | RusDelfi в Сомпа

Поселок Сомпа построили в 1948 году. В 1960 году район стал частью города Кохтла-Ярве. Его создавали для работников шахты Сомпа (номер 6). После развала СССР многих сократили. В 1998 году на шахте работало 430 горняков — вдвое меньше, чем в 80-е. В 1999 году главную артерию района окончательно перекрыли. С 2003 года население сократилось в два раза.

”Многие уехали потому, что котельная была на мазуте. Отопление было дико дорогое. Было время, когда город четыре раза за одну зиму отключал тепло, потому что не было денег. В это время люди теряли работу, шахты закрывались, и ничего не оставалось, как брать детей и бежать. Холодно и нет работы. Что делать?” — вопрошает Лилия Бирюк, жительница Сомпа и наш экскурсовод.

Роман Старапопов, Виталий Бесчастный и Лилия Бирюк Foto: Andres Putting

Она не винит в этом правительство, а скорее обижена на местные власти. ”Не было бы такого запустения, безлюдности, если бы не такое дорогое отопление. Иногда по 250 евро платили за коммуналку: цена отопления за квадратный метр — 2-4 евро. Пожилому человеку с пенсией 400 евро платить 150-180 евро за тепло — очень много. В прошлом году даже митинги были”, — рассказывает она.

Тем временем мы подъезжаем к одной из "достопримечательностей" квартала— пенсионерке, живущей в одиночку в целом доме.

Один дом — один жилец