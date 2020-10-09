Мужчина достал пистолет в городском автобусе Кохтла-Ярве

8 октября полиции стало известно, что в автобусе по маршруту Кохтла-Ярве — Ахтме 39-летний мужчина ударил 26-летнего мужчину, затем достал стартовый пистолет. Полиция задержала старшего мужчину на остановке "Кукрузе" в качестве подозреваемого.

Также 8 октября полиция начала уголовное дело производство по делу о поджоге микроавтобуса. Неизвестный мужчина в Кохтла-Ярве на улице Пыхья аллеэ поджег автомобиль. Ущерб составил 6000 евро.