Мужчина достал пистолет в городском автобусе Кохтла-Ярве

Полиции в Кохтла-Ярве приходится работать с разными инцидентами.
8 октября полиции стало известно, что в автобусе по маршруту Кохтла-Ярве — Ахтме 39-летний мужчина ударил 26-летнего мужчину, затем достал стартовый пистолет. Полиция задержала старшего мужчину на остановке "Кукрузе" в качестве подозреваемого.
Также 8 октября полиция начала уголовное дело производство по делу о поджоге микроавтобуса. Неизвестный мужчина в Кохтла-Ярве на улице Пыхья аллеэ поджег автомобиль. Ущерб составил 6000 евро.
Жуткая находка обнаружена в мусорном баке: задержана мать
Что посмотреть и попробовать в Тарусе. Гид «РБК Стиль»
Так вот кого насмерть сбила Короткова на Кутузовском проспекте
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно