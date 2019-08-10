10.08.2019, 15:38

"Можно так и пролежать на диване, ссылаясь на то, что все плохо". Актер и журналист объясняет, что хорошего в Нарве


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Сергей Рымар на съемках сериала "Ласнагорск"
Сергей Рымар на съемках сериала "Ласнагорск"Фото: Владислава Снурникова

Актер, ведущий и журналист из Нарвы Сергей Рымар в специальной рубрике "Новая газета. Балтия": о том, почему надо учить эстонский язык, и каково это — работать в городской управе.

"Сейчас мероприятий не мене двадцати, — рассказывает о своей деятельности Сергей. — Самые крупные — Нарвский энергетический забег, открытие и закрытие летнего променада".

Вы всегда занимались организацией мероприятий?

Первое свое мероприятие, свадьбу, я провел в девятом классе, в Нарвском замке, это была плохая свадьба: опыта было никакого, кругом взрослые люди — и нам по 15-16 лет, я проводил ее вместе с другом. Но с того времени я начал работать в детских лагерях, в молодежном центре, проводил мероприятия на уровне школы, а потом городские мероприятия.

А что вы снимали? Что-то остросоциальное? Культурное?

Нарву до этого не снимали для ”Актуальной камеры”, это был первый опыт. Из Нарвы, конечно, хотели больше негатива: граница рядом, безработица, скандалы, интриги депутатов — очень мало давали снимать культуры. Поскольку маленький город и все друг друга знают, меня часто звали на выставки, спектакли — я с удовольствием делал такие сюжеты, их брали тоже с удовольствием, но редко.

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Мне это в какой-то момент тоже поднадоело, потому что ты должен работать 24 часа: любой пожар, авария или еще что-то — ты должен выезжать на место. Стрессово: ты снимаешь, в основном, негатив.

Вот вы стали говорить: граница с Россией, безработица. Действительно, сильно такое представление…

Да, ярлыки.

То есть, это неправда?

Отчасти да, отчасти нет. Есть такой момент у любого приграничного города: он все равно завязан на границу. У нас, в Нарве, есть люди, которые этим зарабатывают. Я никого не хочу обидеть, все выживают, как могут. Есть те, кто переносят товар с одной стороны на другую, пытаясь выиграть на разнице в цене. Есть население, которое живет достаточно хорошо. Когда говорят, что в Нарве живут плохо, я отвечаю: а вы посмотрите, какие у нас автомобили по городу ездят. Есть средний класс — их больше всего. Сказать, что у нас в городе беда — я бы не сказал. Возможности есть. Есть курсы эстонского языка, повышения квалификации — было бы желание. Есть те, даже среди моих знакомых, кто говорят: ”А пусть для меня все сделают. Я по-эстонски не понимаю, я не пойду туда работать. А там зарплата маленькая”. Есть биржа труда, можно так и пролежать на диване, ссылаясь на то, что все плохо.

Кстати, об эстонском: а вы хорошо его знаете?

Я эстонский знаю отвратительно плохо. В каком плане: если что-то прочитать с листка или оформить документ — это да. А разговаривать свободно на эстонском, к сожалению, я не могу: мне не хватает словарного запаса. Во-первых, я четыре года прожил в России. Во-вторых, когда я учился в школе, мы как-то не задумывались, что тут Эстония и нужно учить эстонский: кругом все общаются по-русски, в семье все говорят по-русски, и как-то в работе это не очень нужно было

Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.

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