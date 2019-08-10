"Можно так и пролежать на диване, ссылаясь на то, что все плохо". Актер и журналист объясняет, что хорошего в Нарве

"Сейчас мероприятий не мене двадцати, — рассказывает о своей деятельности Сергей. — Самые крупные — Нарвский энергетический забег, открытие и закрытие летнего променада".

Вы всегда занимались организацией мероприятий?

Первое свое мероприятие, свадьбу, я провел в девятом классе, в Нарвском замке, это была плохая свадьба: опыта было никакого, кругом взрослые люди — и нам по 15-16 лет, я проводил ее вместе с другом. Но с того времени я начал работать в детских лагерях, в молодежном центре, проводил мероприятия на уровне школы, а потом городские мероприятия.

А что вы снимали? Что-то остросоциальное? Культурное?

Нарву до этого не снимали для ”Актуальной камеры”, это был первый опыт. Из Нарвы, конечно, хотели больше негатива: граница рядом, безработица, скандалы, интриги депутатов — очень мало давали снимать культуры. Поскольку маленький город и все друг друга знают, меня часто звали на выставки, спектакли — я с удовольствием делал такие сюжеты, их брали тоже с удовольствием, но редко.

Мне это в какой-то момент тоже поднадоело, потому что ты должен работать 24 часа: любой пожар, авария или еще что-то — ты должен выезжать на место. Стрессово: ты снимаешь, в основном, негатив.

Вот вы стали говорить: граница с Россией, безработица. Действительно, сильно такое представление…

Да, ярлыки.

То есть, это неправда?