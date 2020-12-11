11.12.2020, 17:20

“Можно применить штрафы”. Мэр Кохтла-Ярве обеспокоена — молодежь относится к коронавирусу, как к простому гриппу

 (10)
Роман Старапопов
EST
Kohtla-Järve
Kohtla-JärveFoto: Priit Simson

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко говорит, что в городе ситуация с коронавирусом напряженная. В то же время, молодежь, среди которой вирус распространяется активно, считает, что это просто грипп.

Вирус распространяется, в основном, в школах, в семьях и на рабочих местах. О серьезных случаях заболевания после посещения городских мероприятий неизвестно.

Спортивные мероприятия в городе отменены. Тренировки будут проходить только у спортсменов, которым предстоят различные международные соревнования.

“Грустно, конечно, что наши дети в Новый год не увидят Деда Мороза на площади. Но у нас будет фейерверк, его можно будет посмотреть из окон. Мы не рекомендуем людям приходить на площадь, чтобы не создавать там большое скопление людей и не создать опасность заражения коронавирусом”, — обращает внимание Янченко.

По ее словам, сложная ситуация сейчас — в доме престарелых, в больнице обстановка тоже достаточно непростая. Заболевшие есть и среди персонала, и среди пациентов. “Мы знаем, что правительство закрывает все увеселительные учреждения: бары, рестораны и так далее. Печально, конечно, что люди перед праздниками не смогут встретиться где-то — например, в кафе, чтобы пообщаться и поздравить друг друга, — говорит Янченко. — Но надо это всем нам вместе пережить. Если мы с вами не будем следовать требованиям, то ситуация может усугубиться настолько, что у нас заболеют все врачи и некому будет лечить людей”.

Мэр заверяет, что город начнет раздавать нуждающимся людям через социальных работников медицинские маски — по пачке на руки.

“При этом город планирует обратиться за помощью к полиции. Если они будут в состоянии контролировать, то мы попросим их быть у елки. Понятно, что мы не имеем права разгонять людей", — говорит Янченко, которая уверена, что полиция пойдет городу навстречу.

По словам Янченко, одним из очагов распространения коронавируса в Кохтла-Ярве стал Ледовый холл, где играла хоккейная команда. “Оттуда пошли случаи заболевания наших тренеров. И был какой-то период, когда этот очаг уже был локализован, но начались заболевания от тех, кто приезжал. Из-за границы привозили единичные случаи. Но получалось таким образом, что они заражали членов своей семьи, которые потом шли на работу и заражали уже своих коллег и так далее”, — делится Янченко информацией о том, как распространялся ковид в Кохтла-Ярве. Вторым очагом, по ее словам, стала Ида-Вируская центральная больница, а затем и школы.

Будут ли применяться санкции к виновникам распространения коронавируса? Янченко считает, что, если заболевший коронавирусом человек нарушает самоизоляцию, то к нему можно применить штрафы.

“Но вы же понимаете, что никто не знает, болен человек или нет. Департамент здоровья тоже не может, грубо говоря, всех выловить, — убеждена Янченко, которая считает, что сознательность должны в первую очередь проявлять самих люди. — Но, к сожалению, не все люди такие дисциплинированные и сознательные. Я знаю, что были случаи, когда среди молодежи больные коронавирусом, у которых болезнь протекала в легкой форме, приходили в компанию, общались со своими сверстниками и заражали друг друга”.

По словам мэра Кохтла-Ярве, коронавирус распространяется активно именно среди молодых людей, потому что сами они болеют легко, и при этом не ощущают всю ответственность. “Они не понимают, что они-то переболели легко, а люди пожилого возраста или люди с осложнениями могут переболеть тяжело. Даже, в конце концов, может быть летальный исход. Вот это очень страшно — что молодежь легко относится к этому. Они считают, что это просто грипп”, — говорит Янченко.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: