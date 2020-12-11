“Можно применить штрафы”. Мэр Кохтла-Ярве обеспокоена — молодежь относится к коронавирусу, как к простому гриппу

Вирус распространяется, в основном, в школах, в семьях и на рабочих местах. О серьезных случаях заболевания после посещения городских мероприятий неизвестно.

Спортивные мероприятия в городе отменены. Тренировки будут проходить только у спортсменов, которым предстоят различные международные соревнования.

“Грустно, конечно, что наши дети в Новый год не увидят Деда Мороза на площади. Но у нас будет фейерверк, его можно будет посмотреть из окон. Мы не рекомендуем людям приходить на площадь, чтобы не создавать там большое скопление людей и не создать опасность заражения коронавирусом”, — обращает внимание Янченко.

По ее словам, сложная ситуация сейчас — в доме престарелых, в больнице обстановка тоже достаточно непростая. Заболевшие есть и среди персонала, и среди пациентов. “Мы знаем, что правительство закрывает все увеселительные учреждения: бары, рестораны и так далее. Печально, конечно, что люди перед праздниками не смогут встретиться где-то — например, в кафе, чтобы пообщаться и поздравить друг друга, — говорит Янченко. — Но надо это всем нам вместе пережить. Если мы с вами не будем следовать требованиям, то ситуация может усугубиться настолько, что у нас заболеют все врачи и некому будет лечить людей”.

Мэр заверяет, что город начнет раздавать нуждающимся людям через социальных работников медицинские маски — по пачке на руки.

“При этом город планирует обратиться за помощью к полиции. Если они будут в состоянии контролировать, то мы попросим их быть у елки. Понятно, что мы не имеем права разгонять людей", — говорит Янченко, которая уверена, что полиция пойдет городу навстречу.

По словам Янченко, одним из очагов распространения коронавируса в Кохтла-Ярве стал Ледовый холл, где играла хоккейная команда. “Оттуда пошли случаи заболевания наших тренеров. И был какой-то период, когда этот очаг уже был локализован, но начались заболевания от тех, кто приезжал. Из-за границы привозили единичные случаи. Но получалось таким образом, что они заражали членов своей семьи, которые потом шли на работу и заражали уже своих коллег и так далее”, — делится Янченко информацией о том, как распространялся ковид в Кохтла-Ярве. Вторым очагом, по ее словам, стала Ида-Вируская центральная больница, а затем и школы.