Может ли в Нарве смениться власть? ”Империя Алексея Воронова трещит по швам”

Между тем председатель городского собрания Нарвы Ирина Янович утверждает, что единство большинства в городском собрании по-прежнему крепко и надежды оппозиционеров ничем не подкреплены.

”Во вторник у нас прошло собрание фракции, и, как обычно, мы обсуждали актуальные вопросы. Звучали разные мнения, то есть разговоры, что один человек диктует всем, какие решения надо принимать, лишены всякого основания”, — сказала Янович.

Она считает, что создавшаяся ситуация является проблемой, прежде всего, Алексея Воронова, а фракция работает в своем обычном режиме. В то же время Янович полагает, что у уголовного дела в отношении Алексея Воронова есть политическая подоплека и, так или иначе, рано говорить, чем это дело кончится.

Янович отмечает, что избиравшиеся в Ида-Вирумаа по списку Центристской партии Яна Тоом и Максим Волков в данный момент ведут активную работу с бывшими членами ЦП, убеждая их вернуться в партию, но, по ее мнению, это не создаст проблем для управления городом.

Оппозиционер Антс Кутти вполне оптимистично смотрит в будущее, считая, что отстранение Алексея Воронова от фактического управления Нарвой открывает возможности для создания коалиции при участии оппозиционеров.

”Единовластие, монопольное руководство всегда приводит к очень плачевным результатам. Я верю в то, что в большинстве в Нарвском горсобрании есть здоровые силы, которые готовы сотрудничать с оппозицией”, — говорит Кутти.

Оппозиционер Юрий Рауд более осторожен в своих прогнозах, отмечая, что до итога уголовного разбирательства нет смысла делать выводы о будущем нарвской власти.

”Возможно, уголовное дело развалится, доказать ничего не удастся. Такое уже случалось, и сейчас нужно просто подождать”, — сказал Рауд.

По его словам, самые важные решения, в частности выборы нового мэра, зависят от того, появится ли в ближайшее время Алексей Воронов в зале городского собрания.

”Если Алексей будет на месте, то, конечно, постарается показать, что все идет своим чередом и нет никаких проблем. Мэр будет избран быстро и уверенно. Насколько мне известно, сейчас главный кандидат на этот пост — Алексей Евграфов. Если же Воронов будет отстранен от дел, то мэра будут выбирать долго и сложно. Отправляя Тармо Таммисте в отставку, большинство не было едино — звучали разные мнения и договоренности удалось достичь не сразу. Предполагаю, что договориться о том, кто должен стать новым градоначальником Нарвы, тоже будет непросто, если Воронов не будет навязывать свое мнение”.

Юрий Рауд обращает внимание, что сейчас принципиально важно то, что происходит в правящей фракции ”Kodulinn Narva” .



”Если там произойдет раскол, то откроются новые возможности. Так или иначе, сейчас все зависит именно от них, а не от оппозиции”, — считает Рауд.