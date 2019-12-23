"Молодой парень пришел, выложил пистолет и обойму на стол". 19-летний мужчина нарушил покой спортбара в Кохтла-Ярве

Читатель RusDelfi сообщил, что был свидетелем того, как в Кохтла-Ярве 9 дней назад в баре EVEST молодой человек достал пистолет, положил его на стол и закурил.

"Молодой парень зашел, сел, выложил пистолет и обойму на стол, достал сигарету и прикурил, администрация забрала пистолет и вызвала полицию.

Полиция приехала, забрала человека и оружие, но через 10 минут этот молодой парень зашел заново в бар, когда администрация хотела его выгнать, т.к человек находился в алкогольном опьянении и неадекватном состоянии, была вызвана еще раз полиция. Вместо того, чтобы выгнать нарушителя, полиция решила закрыть заведение раньше времени, когда люди уже оплатили бильярдный стол и хотели доиграть", — рассказал читатель, который в тот момент хотел закончить партию.

RusDelfi связался с местным отделением полиции. "14 декабря полиция получила вызов из бара EVEST. Нам сообщили, что в баре находится мужчина, у которого с собой предмет, похожий на оружие, — ответила полицейская из Кохтла-Ярве Эрика Теффо. — Прибывший на место патруль установил, что у 19-летнего мужчины стартовый пистолет, его забрали, а мужчину отвезли домой.

Немного позже полиция опять получила вызов из этого бара: 19-летний мужчина снова пришел. В ту ночь полицейские посоветовали владельцу бара закрыть заведение пораньше. Окончательное решение о закрытии принимал сам владелец.

За этот год полиция получила 41 вызов из бара EVEST. Большинство случаев были связаны с нарушение общественного правопорядка. В связи с этим полиция отправила заведению докладную записку".

RusDelfi желает вам светлых праздников, проведите это время в кругу семьи!