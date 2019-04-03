Молодёжный совет Ласнамяэ посетил Ида-Вирумаа

В ходе визита в Ида-Вирумаа ребята посетили молодёжный парламент при молодёжном центре Нарвы, а также навестили коллег из молодёжного центра в Нарва-Йыесуу, где поинтересовались продвижением создания схожего ласнамяэскому молодёжного объединения в их организации.

В рамках двухдневной встречи участники обсудили актуальные проблемы современных школьников, вопросы повышения уровня гражданской активности и правосознания среди молодёжи, а также обменялись опытом в организации массовых мероприятий. Молодые люди провели несколько рабочих групп на которых обсудили и проанализировали эффективность применяемых методов для решения различных ситуации, возникающих у подростков.

”Молодёжи важно обмениваться опытом работы при реализации своих проектов. Задача управы, как муниципального органа поддерживать районный молодёжный совет в организации мероприятий и различных проектах, нацеленных на привлечение подростков к активной общественной жизни”, сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

В поездке приняло участие 15 представителей молодёжного совета Ласнамяэ. Для многих это была первая поездка в северо-восточный регион Эстонии.