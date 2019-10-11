Молодежь из Ида-Вирумаа генерирует бизнес-идеи на 12-часовом Хакатоне

Цель предназначенного для гимназистов и учащихся профессиональных училищ мероприятия — повысить осведомленность молодых людей, дать им первое представление о бизнесе и, главное, подарить вдохновение для занятия предпринимательством. ”В этот раз в Нарве в мероприятии участвуют 60 учащихся местных школ. Мы были очень приятно удивлены высоким интересом именно со стороны русскоязычных учащихся. Мы уже подготовили всю программу тренинга на русском языке, хотя изначально она была составлена на эстонском”, — пояснила Мария Хайнрихсен, руководитель мероприятий организации Junior Achievement (JA) Eesti, предлагающей школам программу обучения предпринимательству.

Хакатон начался с мозгового штурма по поиску бизнес-идей, а весь оставшийся день будет посвящен развитию идей: молодые люди составляют бизнес-план, продумывают финансовые и маркетинговые планы, учатся представлять и защищать свою идею. В создании бизнес-идей помогают обладающие предпринимательским опытом выпускники программы ученических фирм JA Eesti. Кульминацией вечера станут презентации со сцены перед состоящим из экспертов жюри, которое поделится своими рекомендациями и предоставит отзывы по каждой представленной идее.

”К концу вечера мы выберем лучшие бизнес-идеи. Помимо прочего, эксперты оценят, например, востребованность товара или услуги, экологические аспекты и реализуемость проекта ученической фирмой. Мы надеемся, что на Хакатоне родятся новые сильные ученические предприятия”, — отметила Хайнрихсен.