Молодежь Ида-Вирумаа вновь может получить финансовую поддержку

Энергетический фонд талантливой молодежи, созданный Eesti Energia и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа, открыл очередной этап подачи ходатайств. Молодые люди в возрасте от 7 до 19 лет могут ходатайствовать о финансовой поддержке, направленной на развитие деятельности по интересам. Весенний этап подачи ходатайств продлится до 28 апреля.
За время работы фонда стипендии получили более 200 молодых людей и девушек в Ида-Вирумаа, увлекающихся различными хобби от науки до спорта. В числе стипендиатов прошлого этапа — занимающийся театральным искусством 14-летний Кристьян Кундла, который рекомендует сверстникам непременно подавать ходатайство. ”Это замечательно, что у молодежи Ида-Вирумаа имеется такая возможность. Для молодых людей любая поддержка ценна и нужна. Сумма поддержки частично покрыла мое участие в летней школе театра Vanemuine, где я приобрел полезный опыт и многому научился. Я снова подам ходатайство и рекомендую это сделать и другим молодым людям: полученное извне признание — это хорошая мотивация и подтверждение тому, что я на верном пути”, — прокомментировал Кристьян.
Живущие в Ида-Вирумаа молодые люди и девушки в возрасте от 7 до 19 лет могут ходатайствовать о поддержке их деятельности по интересам, например, для участия в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах, для развития знаний в сфере науки и техники, а также для приобретения связанного с их хобби инвентаря. Ходатайства могут подавать сами молодые люди, их родители, учителя и руководители кружков в сотрудничестве с ними.
”Цель Энергетического фонда — выразить признательность молодежи Ида-Вирумаа и способствовать ее развитию. Наш опыт подтверждает, что одаренная молодежь есть в любом уголке Ида-Вирумаа. В каждом этапе мы выбираем в среднем 20 стипендиатов. При этом учитываются как прежние достижения ребенка, так и его цели на будущее. Мы призываем молодых людей сообщать о себе и пользоваться возможностью пополнить багаж своих знаний и опыта”, — сказал исполнительный директор Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Вейкко Лухалайд.
Анкета ходатайства и условия участия доступны на домашней странице Союза самоуправлений Ида-Вирумаа.
Энергетический фонд талантливой молодежи был основан концерном Eesti Energia в сотрудничестве с Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа в 2013 году. Ежегодно Энергетический фонд распределяет 9000 евро, 5000 из этой суммы является вкладом Eesti Energia в научные и образовательные проекты, а 4000 евро — вклад Союза самоуправлений Ида-Вирумаа в прочие виды деятельности по интересам. Энергетический фонд талантливой молодежи распределяет поддержку два раза в год: весной и осенью.