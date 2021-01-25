"Могут возникнуть сюрпризы". В Нарве грядет масштабная реконструкция транзитных дорог

"Я думаю, что реальные сроки начала строительства будут ближе к осени этого года", — рассказала руководитель службы проектов Департамента развития и экономики Нарвы Анна Веэво.

Согласно предварительному проекту, реконструкция затронет улицы Раху и Кересе, а также кольцевую развязку возле Петровской площади.

"Могут быть сюрпризы, учитывая то, что площадь Пауля Кереса, наш круговой перекресток — это археологическая зона. Город на протяжении столетия обрастал коммуникациями, какие-то учтены, а какие-то возможно нет. Поэтому сюрпризы, я думаю, возможны. Когда вскроют полотно, там уже будет видно", — пояснила Веэво.

Согласно проекту в течение 26 месяцев будет реконструировано около 5 километров дорог, все работы будут завершены весной 2023 года.