Министры рассказали о будущем Ида-Вирумаа: сланцевая промышленность останется, сокращений не будет. Ожидается приватизация объектов

Министр государственного управления Яак Ааб говорит, что ведомство составляет программу по привлечению инвестиций в Ида-Вирумаа, в частности в рамках развития региона предусматривается и приватизация некоторых государственных объектов.

Пожалуй, один из актуальных вопросов для региона на сегодняшний день — это сокращение объемов добычи сланца. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас призывает не беспокоиться и заверяет, что Эстония и дальше будет добывать сланец.

”Может быть, сланец меньше будет использоваться для выработки электроэнергии, но больше для выработки масла. Надеюсь, на следующей неделе будет принято изменение закона, чтобы и Eesti Energia смогла бы использовать биомассу для производства электроэнергии. Это даст возможность в большей степени использовать сланец. То есть сланцевая промышленность остается”, — заверяет Аас.

Так грозит ли Ида-Вирумаа новая волна массовых сокращений энергетиков? Министр отвечает лаконично: ”Когда я услышал об этом в новостях, то спросил у Суттера (председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер — прим. RusDelfi), в чем дело? Он мне ответил, что никаких массовых сокращений и увольнений не будет”.

На встрече присутствовала и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.