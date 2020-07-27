Министр Яак Ааб просит власти Нарвы изменить названия улиц Даумана и Тийманна

Ааб отметил, что министерство финансов и Совет по географическим названиям неоднократно обращали внимание на тот факт, что названия улиц Анцис Дауман и Альберт-Август Тийманн несовместимы с эстонской историей и культурой и должны быть изменены, так как эти люди активно боролись против Эстонской Республики и эстонского народа.

23 июля правительство Эстонии высказало свою позицию по этому вопросу, поддержав инициативу нескольких депутатов Рийгикогу, внеся поправки в Закон о географических названиях, согласно которым нельзя использовать в названиях улиц имена людей, боровшихся против Эстонской Республики.

Горуправа Нарвы 12 декабря 2018 года утвердила новые названия городских улиц, носящие сейчас имена коммунаров Анса Даумана и Альберта-Августа Тийманна. Название "Даумана" поменяют на "Кивилинна", "Тийманна" — на "Солдина". Горсобрание должно было утвердить это решение еще в 2019 году, однако этого так и не произошло.

Дауман и Тийманн были активными руководителями революционного движения в период Эстляндской трудовой коммуны (советская республика на территории Эстонии, существовавшая в 1918 — 1919 годах).