Министр окружающей среды принял приглашение жителей Кохтла-Ярве посетить город, чтобы ознакомиться с проблемами воздуха

”Визит министра окружающей среды Рене Кокка в Ида-Вирумаа находится на стадии планирования и, скорее всего, состоится в конце марта. Тогда министр сможет более близко ознакомиться с проблемой воздуха в Кохтла-Ярве”, — ответила пресс-секретарь Министерства окружающей среды Агнес Ааслайд. Однако она не уточнила, насколько дней министр планирует остаться в Кохтла-Ярве.

По ее словам, у оказывающих влияние на городской воздух предприятий VKG OIL и Järve Biopuhastus имеются действующие программы по уменьшению содержания ароматических веществ. В рамках этих программ были внедрены и продолжают внедряться меры по снижению выбросов ароматических веществ в атмосферу.

Кроме того недавно было завершено внедрение программ предприятий Eastman Specialities и Novotrade Invest,также направленных на снижение неприятного запаха. Со всеми программами можно ознакомиться здесь.