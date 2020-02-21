21.02.2020, 12:10

Министр окружающей среды принял приглашение жителей Кохтла-Ярве посетить город, чтобы ознакомиться с проблемами воздуха

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Роман Старапопов
EST
Kohtla-Järve 20.02.2020
Kohtla-Järve 20.02.2020Foto: Andres Putting

Жители Кохтла-Ярве пожаловались на проблемы с воздухом и попросили Delfi пригласить министра окружающей среды Рене Кокка пожить неделю в этом городе. Горожане даже написали открытое письмо министру. Соответствующий запрос был направлен в министерство. В ведомстве сообщили, что визит министра в Кохтла-Ярве уже готовится.

”Визит министра окружающей среды Рене Кокка в Ида-Вирумаа находится на стадии планирования и, скорее всего, состоится в конце марта. Тогда министр сможет более близко ознакомиться с проблемой воздуха в Кохтла-Ярве”, — ответила пресс-секретарь Министерства окружающей среды Агнес Ааслайд. Однако она не уточнила, насколько дней министр планирует остаться в Кохтла-Ярве.

По ее словам, у оказывающих влияние на городской воздух предприятий VKG OIL и Järve Biopuhastus имеются действующие программы по уменьшению содержания ароматических веществ. В рамках этих программ были внедрены и продолжают внедряться меры по снижению выбросов ароматических веществ в атмосферу.

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Кроме того недавно было завершено внедрение программ предприятий Eastman Specialities и Novotrade Invest,также направленных на снижение неприятного запаха. Со всеми программами можно ознакомиться здесь.

По словам советника Министерства окружающей среды Марины Кийслер, за последнее время на VKG произошло несколько внезапных выбросов технологического и аварийного характера, которые привели к возникновению ароматических веществ и превышению пограничных норм содержания сероводорода.

Это были единичные инциденты, связанные с технологическими перебоями, профилактическими работами, плановыми перебоями в электроснабжении и вызванной этим остановкой оборудования. Министерство окружающей среды занимается выяснением обстоятельств.

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