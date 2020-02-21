Министр окружающей среды принял приглашение жителей Кохтла-Ярве посетить город, чтобы ознакомиться с проблемами воздуха(12)
Жители Кохтла-Ярве пожаловались на проблемы с воздухом и попросили Delfi пригласить министра окружающей среды Рене Кокка пожить неделю в этом городе. Горожане даже написали открытое письмо министру. Соответствующий запрос был направлен в министерство. В ведомстве сообщили, что визит министра в Кохтла-Ярве уже готовится.
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