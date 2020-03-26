Министр народонаселения во время визита в Нарву: люди в условиях чрезвычайного положения столкнулись с реальными социальными трудностями

Визит министра Солман состоялся с учетом вошедших с 25 марта в силу ограничений и с соблюдением всех требований особого положения. Встречались по двое и соблюдая безопасную дистанцию. Министр народонаселения вместе с мэром Нарвы возложили венки в память жертв репрессий.

На встрече министр народонаселения и мэр Нарвы обсудили влияние ограничений в условиях режима чрезвычайного положения на жителей и предпринимателей города. ”Сегодня ясно, что коронавирус влияет на нас всех — страдают как отдельные люди, так и вся экономика. Новая чрезвычайная ситуация требует новых решений, и готовых ответов нет ни у кого. Мы должны в сотрудничестве с местными общинами предупреждать и решать возникающие проблемы. Как воспрепятствование распространению болезни зависит от каждого, так и для того, чтобы справиться в условиях вызванных чрезвычайным положением ограничений, нам нужны поддержка и вклад каждого,” — сказала министр Солман.

В конце встречи Рийна Солман и Алексей Евграфов вместе возложили венки в память жертв мартовских репрессий к монументу репрессированным перед Нарвским железнодорожным вокзалом. В этом году в связи с чрезвычайным положением многолюдное собрание в память жертв произвола пришлось отменить.