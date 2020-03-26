26.03.2020, 08:10

Министр народонаселения во время визита в Нарву: люди в условиях чрезвычайного положения столкнулись с реальными социальными трудностями

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Министр народонаселения во время визита в Нарву: люди в условиях чрезвычайного положения столкнулись с реальными социальными трудностями
Foto: Siseministeeirum

Министр народонаселения ЭР Рийна Солман 25 марта встретилась с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым, чтобы обсудить влияние продиктованных чрезвычайным положением ограничений на местную общину, а также то, насколько хорошо русскоязычное население проинформировано о введенных кризисной комиссией мерах.

Визит министра Солман состоялся с учетом вошедших с 25 марта в силу ограничений и с соблюдением всех требований особого положения. Встречались по двое и соблюдая безопасную дистанцию. Министр народонаселения вместе с мэром Нарвы возложили венки в память жертв репрессий.

На встрече министр народонаселения и мэр Нарвы обсудили влияние ограничений в условиях режима чрезвычайного положения на жителей и предпринимателей города. ”Сегодня ясно, что коронавирус влияет на нас всех — страдают как отдельные люди, так и вся экономика. Новая чрезвычайная ситуация требует новых решений, и готовых ответов нет ни у кого. Мы должны в сотрудничестве с местными общинами предупреждать и решать возникающие проблемы. Как воспрепятствование распространению болезни зависит от каждого, так и для того, чтобы справиться в условиях вызванных чрезвычайным положением ограничений, нам нужны поддержка и вклад каждого,” — сказала министр Солман.

В конце встречи Рийна Солман и Алексей Евграфов вместе возложили венки в память жертв мартовских репрессий к монументу репрессированным перед Нарвским железнодорожным вокзалом. В этом году в связи с чрезвычайным положением многолюдное собрание в память жертв произвола пришлось отменить.

Министр народонаселения встретилась в Нарве также с представителями общественных объединений. Лидеры молодёжного общественного центра неформального обучения VitaTiim, Силламяэского Общества Защиты Детей и детского центра ”Матвейка” семейного проекта MTÜ Pereprojekt подчеркнули важность чёткой информации в это сложное время и приоритетности решения проблем нуждающихся в срочной помощи малообеспеченных семей.

”Представители объединений говорили о жизненно важных проблемах, нуждающихся в скорых и понятных решениях. Чрезвычайное положение сразу высветило различные социальные проблемы нашего общества. Бедой для малобеспеченных семей стала отмена горячих школьных обедов, вызванная закрытием самих школ. Собирающаяся в общественных местах молодёжь нуждается в разумной деятельности и в том, чтобы ею кто-то занимался. Не у всех есть дома компьютер или айфон, не говоря уже о скоростном интернете, чтобы можно было учиться на дому и выполнять школьные задания. В новом и тревожном положении трудно сразу найти правильные ответы,” — говорит Рийна Солман, перечисляя поднятые в ходе встречи с общественными организациями проблемы.

”Местные самоуправления и объединения граждан — важные союзники правительства. Лишь благодаря пониманию и поддержке со стороны общества мы справимся с этим неожиданным и пугающе большим кризисом. Решения правительства основываются на экспертных знаниях лучших специалистов в своей области, на их опыте и рекомендациях. В деле доведения решений до общины и их внедрения большую работу проделывают местные самоуправления и общественные объединения. В такой взаимной поддержке, ощущая ответственность каждого перед собой и своими близкими, мы сможем смягчить самые тяжёлые последствия кризиса,” — отметила министр Солман.

Из Нарвы министр народонаселения Рийна Солман отправилась в Тойла, где встретится с главой волости Эве Эаст и членами совета внутренней безопасности. И на этих встречах их участники придерживаются установленных ограничений, дабы избежать распространения коронавируса. В совет по внутренней безопасности входят наряду с представителями местного самоуправления ещё и местные священнослужители. После отмены богослужений и других народных собраний и публичных мероприятий, службы и моления транслируются по интернету и по каналам ЭТВ 2 и ЭТВ+.

”В Ида-Вирумаа проживает много людей, чьим родным языком или домашним языком общения является русский. Их инфополе зачастую отличается от информационной среды эстонцев, в силу чего нередко отличается и сама информация. Владение русским языком является как правом, так и необходимостью, но в условиях чрезвычайного положения, когда люди в беде, они нуждаются в адекватной информации, духовной поддержке и понимании. Я рада тому, что многие приходы нашли в трудное время современные каналы для духовного окормления паствы,” — отметила министр народонаселения Рийна Солман.

Министр народонаселения отвечает за формирование политики в сфере народонаселения и семьи, за координацию связанных с населением действий, за развитие гражданского общества, а также ведает вопросами религии. Цель этой должности — обеспечить стабильность и развитие народонаселения. Рийна Солман является министром народонаселения с 29 апреля 2019 года.

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