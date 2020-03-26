Министр народонаселения во время визита в Нарву: люди в условиях чрезвычайного положения столкнулись с реальными социальными трудностями

Министр народонаселения встретилась в Нарве также с представителями общественных объединений. Лидеры молодёжного общественного центра неформального обучения VitaTiim, Силламяэского Общества Защиты Детей и детского центра ”Матвейка” семейного проекта MTÜ Pereprojekt подчеркнули важность чёткой информации в это сложное время и приоритетности решения проблем нуждающихся в срочной помощи малообеспеченных семей.
”Представители объединений говорили о жизненно важных проблемах, нуждающихся в скорых и понятных решениях. Чрезвычайное положение сразу высветило различные социальные проблемы нашего общества. Бедой для малобеспеченных семей стала отмена горячих школьных обедов, вызванная закрытием самих школ. Собирающаяся в общественных местах молодёжь нуждается в разумной деятельности и в том, чтобы ею кто-то занимался. Не у всех есть дома компьютер или айфон, не говоря уже о скоростном интернете, чтобы можно было учиться на дому и выполнять школьные задания. В новом и тревожном положении трудно сразу найти правильные ответы,” — говорит Рийна Солман, перечисляя поднятые в ходе встречи с общественными организациями проблемы.
”Местные самоуправления и объединения граждан — важные союзники правительства. Лишь благодаря пониманию и поддержке со стороны общества мы справимся с этим неожиданным и пугающе большим кризисом. Решения правительства основываются на экспертных знаниях лучших специалистов в своей области, на их опыте и рекомендациях. В деле доведения решений до общины и их внедрения большую работу проделывают местные самоуправления и общественные объединения. В такой взаимной поддержке, ощущая ответственность каждого перед собой и своими близкими, мы сможем смягчить самые тяжёлые последствия кризиса,” — отметила министр Солман.
Из Нарвы министр народонаселения Рийна Солман отправилась в Тойла, где встретится с главой волости Эве Эаст и членами совета внутренней безопасности. И на этих встречах их участники придерживаются установленных ограничений, дабы избежать распространения коронавируса. В совет по внутренней безопасности входят наряду с представителями местного самоуправления ещё и местные священнослужители. После отмены богослужений и других народных собраний и публичных мероприятий, службы и моления транслируются по интернету и по каналам ЭТВ 2 и ЭТВ+.
Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Пациентку увезли к туалету, чтобы не мешала. Она умерла
Правда без прикрас: врач-пульмонолог о коронавирусе