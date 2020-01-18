18.01.2020, 21:55

Министр культуры Лукас представил концепцию будущего Нарвской Александровской церкви


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Narvas 22.02
Narvas 22.02Foto: Eero Vabamägi

Министр культуры Тынис Лукас представил правительству концепцию использования здания Нарвской Александровской церкви, после реновации в ней можно будет проводить концерты и другие мероприятия, также сохранится возможность поведения богослужений и выставок, пишет rus.err.ee.

Согласно проведенному фирмой Riigi Kinnisvara AS (RKAS) в 2018 году инженерно-техническому исследованию и аудиту, на реновацию всего здания и строительные работы потребуется по меньшей мере 2,5 млн евро + работы, необходимые для безопасного использования здания в 684 000 евро.

По плану министерства культуры, здание Александровской церкви отреставрируют в том объеме, чтобы в нем можно было проводить концерты и другие мероприятия, например конференции и приемы, а также сохранить возможность проведения аудиовизуальных инсталляций, богослужений и выставок.

Министерство предлагает построить на первом этаже церкви концертный зал с 500 передвижными местами, к которым в случае крупных мероприятий можно было бы добавить 300-400 мест.

Рядом с историческим зданием планируют построить новое вспомогательное здание, где будут находиться рабочие комнаты Нарвского Маарьяского прихода. Вспомогательное здание планируют соединить с главным зданием, и в качестве одного из решений предлагают построить галерею.

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