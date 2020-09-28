Министр Ааб: в ближайшие годы мы сосредоточимся на развитии Ида-Вирумаа

”Весь переходный период должен быть максимально безболезненным для жителей региона, поэтому мы взяли четкое направление в сторону реструктуризации промышленности и развития бизнеса в Ида-Вирумаа, чтобы сохранить существующие и создать новые рабочие места”, — сказал министр государственного управления Яак Ааб. ”Согласно результатам опроса, это важно и для местного населения”.

Реформирование существовавшей до сих пор сланцевой промышленности в основном означает сокращение выбросов двуокиси углерода и реорганизацию деятельности предприятий данного сектора. По словам руководителя департамента регионального развития Министерства финансов Прийта Ристкока, это означает не прекращение производства, а по большей части изменения и новые направления развития. ”Были представлены конкретные идеи, например, по трансформации оборудования сланцевых компаний, сокращению выбросов углекислого газа на заводах и переводу электростанций на биомассу”, — отметил Ристкок.

От местных предпринимателей также поступили предложения о строительстве в районе добычи полезных ископаемых солнечных, ветряных электростанций и гидроэлектростанции, о создании современного центра технического обслуживания электросетей, а также центра компетенции в области возобновляемых источников энергии в Ида-Вирумаа.

По оценке Яака Ааба, новые направления деятельности, такие как возобновляемые источники энергии и цифровизация, являются многообещающими перспективами и могут повысить привлекательность Ида-Вирумаа для молодежи, помогая остановить сокращение численности населения и эмиграцию. ”Люди могут жить в регионе, если у них есть работа, хорошее жилье и качественные услуги”, — сказал Ааб. ”Количество предложений и идей по этой теме значительно. Например, в части жилья мы говорим о возможностях реконструкции многоквартирных домов, строительства новых зданий с нулевым потреблением энергии, автоматизации управления центральным теплоснабжением, строительства арендных домов для молодых специалистов и многого другого”.

Предложения по выяснению целей и направлениям плана действий для Ида-Вирумаа поступили от министерств и различных организаций, а также были получены в ходе проведенных в регионе дискуссий и опросов общественного мнения по справедливому переходу. Следующим шагом будет определение приоритетности, выяснение влияния на регион, готовности к реализации и стоимости предлагаемых мероприятий. А также возможностей и источников финансирования мероприятий различного характера. С этой целью министерствами и партнерскими организациями будет проведен анализ предложенных идей, и его результаты выяснятся в октябре.