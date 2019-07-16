Министерство потребовало у Силламяэ разъяснений по вопросу насилия в школе

”За создание безопасной атмосферы обучения отвечает как сама школа, так и ее владелец (в данном случае город Силламяэ — прим.ред.)”, — сказал Лайдметс.

”Травля в школе — это проблема, о которой много говорится и на предупреждение которой брошено много сил. Важно, чтобы тема постоянно находилась в фокусе. Общество должно дойти до единого понимания, что к проявлениям насилия нельзя относиться толерантно”.

Представитель министерства подчеркнул, что быстрая и адекватная реакция на признаки насилия и приятие мер должно являться приоритетом.

Поскольку, как правило, травля не ограничивается лишь стенами образовательного учреждения, по словам Лайдметса, в школе должна существовать договоренность о том, когда привлекать специалистов извне: школу, службу по защите детей и социальных работников.

”Совместная работа и обмен информацией между вовлеченными сторонами очень важны. Также важно повышать сознательность по части того, куда ребенок или родитель могут обратиться за помощью. Договоренности относительно того, что и как делает школа для предотвращения насилия, устанавливается внутренними документами школы”, — сказал он.

В помощь школам составлены соответствующие методики и учебные материалы. Также к борьбе с проблемой привлечены различные учреждения (Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba kool и т. д.), социальные работники местных самоуправлений, полиция, Спасательный департамент, центры Rajaleidja и другие.

Каждый ребенок (один или вместе с родителями) может обратиться за помощью: