16.07.2019, 21:31

Министерство потребовало у Силламяэ разъяснений по вопросу насилия в школе


rus.delfi.ee
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Министерство потребовало у Силламяэ разъяснений по вопросу насилия в школе
SillamäeFoto: Ester Vaitmaa

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс сказал Delfi, что им жалоб на Силламяэскую Ваналиннаскую школу не поступало, однако в свете последних событий министерство связалось с городом и попросило разъяснений.

”За создание безопасной атмосферы обучения отвечает как сама школа, так и ее владелец (в данном случае город Силламяэ — прим.ред.)”, — сказал Лайдметс.

”Травля в школе — это проблема, о которой много говорится и на предупреждение которой брошено много сил. Важно, чтобы тема постоянно находилась в фокусе. Общество должно дойти до единого понимания, что к проявлениям насилия нельзя относиться толерантно”.

Представитель министерства подчеркнул, что быстрая и адекватная реакция на признаки насилия и приятие мер должно являться приоритетом.

Поскольку, как правило, травля не ограничивается лишь стенами образовательного учреждения, по словам Лайдметса, в школе должна существовать договоренность о том, когда привлекать специалистов извне: школу, службу по защите детей и социальных работников.

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”Совместная работа и обмен информацией между вовлеченными сторонами очень важны. Также важно повышать сознательность по части того, куда ребенок или родитель могут обратиться за помощью. Договоренности относительно того, что и как делает школа для предотвращения насилия, устанавливается внутренними документами школы”, — сказал он.

В помощь школам составлены соответствующие методики и учебные материалы. Также к борьбе с проблемой привлечены различные учреждения (Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba kool и т. д.), социальные работники местных самоуправлений, полиция, Спасательный департамент, центры Rajaleidja и другие.

Каждый ребенок (один или вместе с родителями) может обратиться за помощью:

- по телефону помощи детям 116 111, он круглосуточный (от Департамента социального страхования);
- к учителю, школьному психологу или социальному работнику;
- к специалисту по детским вопросам при местном самоуправлении;
- к специалисту помощи жертвам насилия (тоже от Департамента социального страхования);
- к веб-констеблю;
- к местному молодёжному полицейскому.

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