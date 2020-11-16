Минфин подготовил ​рабочую версию плана действий по Ида-Вирумаа

Исходя из первоначального предложения о распределении средств, 2/3 субсидии из фонда перехода желательно направить на развитие многообразного и ”умного” предпринимательства, а 1/3 — на создание привлекательной среды проживания. ”Некоторые мероприятия по развитию среды обитания, такие как инвестиции в социальную интеграцию, также будут способствовать развитию предпринимательства”, — сказал Яак Ааб, министр государственного управления и председатель Руководящего комитета. ”Развитие среды проживания в целом также оказывает значительное положительное влияние на удержание квалифицированной рабочей силы и привлечение людей в данный регион”.

Предложение о распределении средств, выделенных на справедливый переход, скоро будет представлено Кабинету министров, после чего начнутся предварительные переговоры с Европейской комиссией. Хотя условия использования переходного механизма в Европейском Союзе еще не согласованы, для того чтобы как можно скорее получить средства в свое распоряжение, необходимо конкретизировать план действий. Целью фонда перехода является поддержка экономики, населения и окружающей среды в тех регионах, которые сталкиваются со значительными социально-экономическими проблемами в достижении климатических целей Европейского Союза к 2030 году и климатической нейтральности до 2050 года.

На встрече была также представлена ​​рабочая версия плана действий Ида-Вирумаа. По словам Яака Ааба, план действий и видение развития региона правительства заключаются в том, что к 2030 году регион должен стать высокоразвитым, обрести быстрое транспортное сообщение и ценную жизненную среду, составить часть развивающегося экономического региона Финского залива. ”Во имя достижения этих целей сегодня мы ведем совместную работу с министерствами, партнерами и организациями, а также с населением Ида-Вирумаа. Пора предпринять шаги к конкретным действиям".

План действий Ида-Вирумаа — это направленный на развитие документ, в котором излагаются мероприятия справедливого перехода до 2030 года. План действий поддерживает развитие края как экономически и стратегически важного региона.