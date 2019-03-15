15.03.2019, 16:27

Мэру Нарвы выразили недоверие. Тармо Таммисте ответил на обвинения "Тараканищем"

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Мэру Нарвы выразили недоверие. Тармо Таммисте ответил на обвинения "Тараканищем"
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Хотя до последнего момента представители большинства в Нарвском горсобрании не называли причин, по которым планируют отправить мэра Нарвы, занимающего этот пост 16 лет, в отставку, ключевая, а, может быть, единственная — уже звучала. Тармо Таммисте не простили его нежелание покидать Центристскую партию. Алексей Воронов это опровергает.

Предложение оппозиции снять вопрос выражения недоверия с повестки дня, как попавший в нее с нарушениями регламента, большинство проигнорировало, посчитав в свою очередь его неоправданным.

В числе официальных причин недоверия, которые на пятничной сессии озвучил докладчик вопроса Алексей Мяги — просчеты, допущенные мэром при подготовке Нарвой заявки на титул Культурной столицы Европы 2024 года. А главной причиной он назвал "злоупотребление своим служебным положением, а именно - необоснованную растрату резервного фонда". Мяги уже не в первый раз поставил в укор Таммисте траты на командировки, которые, по его словам, участились после того как мэр отстранился от своих обязанностей. Это, сказал Мяги, произошло после того, как начались проблемы с подготовкой заявки на титул Культурной столицы.

Тармо Таммисте прокомментировал обвинения, прочитав начало стихотворение Чуковского "Тараканище", с очевидным намеком на то, что "тараканищем" является лидер большинства Алексей Воронов, пообещав, что нарвская сказка закончится так же, как сказка популярного писателя. .

Мэр Нарвы Тармо Таммисте в феврале говорил, что после выборов покинет кресло градоначальника, даже если его не выберут в Рийгикогу, а чуть позже уточнил, что добровольно это делать не собирается.

Напряжение в отношениях мэра с большинством в горсобрании возникло в августе прошлого года, когда из Центристской партии вышло более сотни нарвитян, а первыми ее покинули восемь депутатов Нарвского горсобрания, которым Вируская прокуратура 9 и 10 августа прошлого года предъявила подозрения в нарушении антикоррупционного закона.

Тармо Таммисте неоднократно подчеркивал, что из партии выходить не собирается, не видит для этого ни малейших причин.

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс говорит, что, судя по его разговорам с чиновниками Нарвской горуправы, Алексей Воронов был очень активен в этом процессе, и лично настойчиво убеждал уходить из ЦП. Сам Воронов это отрицает. "Покажите мне хоть одного чиновника, который говорит, что ему угрожали", - сказал Воронов.

Он называет выдумкой утверждение, что причина выражения недоверия - членство Таммисте в Центристской партии.

На минувших выборах в Рийгикогу Тармо Таммисте получил поддержку 632 избирателей и в парламент не прошел.

Покинув кресло мэра Таммисте продолжит работу в городском управлении в качестве депутата, присоединившись как оппозиционной фракции "Meie Narva".

По словам депутата Юрия Рауда, нарвские оппозиционеры неоднократно указывали на всевозможные просчеты мэра в зале горсобрания, но до конфликта с бывшими однопартийцами у большинства депутатов это вызывало лишь иронию.

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