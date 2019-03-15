Мэру Нарвы выразили недоверие. Тармо Таммисте ответил на обвинения "Тараканищем"

Мэр Нарвы Тармо Таммисте в феврале говорил, что после выборов покинет кресло градоначальника, даже если его не выберут в Рийгикогу, а чуть позже уточнил, что добровольно это делать не собирается.

Напряжение в отношениях мэра с большинством в горсобрании возникло в августе прошлого года, когда из Центристской партии вышло более сотни нарвитян, а первыми ее покинули восемь депутатов Нарвского горсобрания, которым Вируская прокуратура 9 и 10 августа прошлого года предъявила подозрения в нарушении антикоррупционного закона.

Тармо Таммисте неоднократно подчеркивал, что из партии выходить не собирается, не видит для этого ни малейших причин.

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс говорит, что, судя по его разговорам с чиновниками Нарвской горуправы, Алексей Воронов был очень активен в этом процессе, и лично настойчиво убеждал уходить из ЦП. Сам Воронов это отрицает. "Покажите мне хоть одного чиновника, который говорит, что ему угрожали", - сказал Воронов.

Он называет выдумкой утверждение, что причина выражения недоверия - членство Таммисте в Центристской партии.

На минувших выборах в Рийгикогу Тармо Таммисте получил поддержку 632 избирателей и в парламент не прошел.

Покинув кресло мэра Таммисте продолжит работу в городском управлении в качестве депутата, присоединившись как оппозиционной фракции "Meie Narva".

По словам депутата Юрия Рауда, нарвские оппозиционеры неоднократно указывали на всевозможные просчеты мэра в зале горсобрания, но до конфликта с бывшими однопартийцами у большинства депутатов это вызывало лишь иронию.