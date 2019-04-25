Мэру Нарвы и председателю горсобрания подняли заработную плату на 33%

В проекте решения не сказано, что Ирина Янович будет получать 50% от оклада. Однако на сессии она сказала, что ее вознаграждение составит 50%. Помимо работы в городском собрании она еще возглавляет Кренгольмскую гимназию. Размер вознаграждения заместителя составляет половину от размера вознаграждения председателя городского собрания, то есть 2000 евро. Другой оппозиционный депутат Юрий Рауд добавил, что мэр города, когда его выбирали (мэром города выбрали 8 апреля Алексея Евграфова), знал, за какие деньги он будет работать (до повышения заработная плата мэра составляла 3000 евро).

"Если у него буду успехи в работе, а возможности города позволят, то можно будет рассмотреть вопрос повышения заработной платы. Начинать работу мэра с повышения зарплаты, мы подставим и его и себя".

"За" повышение проголосовало 14 депутатов, против — 9 депутатов, три депутата не голосовали. На заседании правящей фракции Kodilinn Narva 16 апреля проговорили вопрос повышения зарплаты мэру и председателю городского собрания до 8-9 минимальных зарплат, то есть оклад высших руководителей города может варьироваться от 4320 до 4860 евро в месяц.