05.08.2019, 11:40

Мэрия Нарвы выступает против открытия дома для людей с особыми психологическими потребностями в черте города

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rus.delfi.ee
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Narva volikogu valis uue linnapea
Narva volikogu valis uue linnapeaFoto: Dmitri Fedotkin

Hoolekandeteenused AS планирует построить в Нарве дом для людей с особыми психическими потребностями, однако местные власти противятся этому намерению, считая, что такие заведения должны находиться за пределами города, передает rus.err.ee.

Двухэтажное здание с четырьмя квартирами, где могли бы проживать и получать круглосуточную поддержку 24 человека с особыми психологическими потребностями, планируют построить в Нарве через три года, сообщила в понедельник радиостанция Vikerraadio.

"Отмечается, что в здании не будет обеспечена охрана, а это значит, что нездоровые люди смогут свободно передвигаться по городу. Я не думаю, что это в интересах жителей города", — говорит мэр Нарвы Алексей Евграфов, добавив, что дома по уходу должны обеспечивать безопасность всему городу.

Представитель Hoolekandeteenused AS Катрин Пяргмяэ отметила, что в других домах по уходу Эстонии проживают более 45 жителей Нарвы с особыми психологическими потребностями. По этой причине, нарвский дом по уходу необходим в первую очередь местному обществу, считает Пяргмяэ.

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