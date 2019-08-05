Мэрия Нарвы выступает против открытия дома для людей с особыми психологическими потребностями в черте города

Двухэтажное здание с четырьмя квартирами, где могли бы проживать и получать круглосуточную поддержку 24 человека с особыми психологическими потребностями, планируют построить в Нарве через три года, сообщила в понедельник радиостанция Vikerraadio.
"Отмечается, что в здании не будет обеспечена охрана, а это значит, что нездоровые люди смогут свободно передвигаться по городу. Я не думаю, что это в интересах жителей города", — говорит мэр Нарвы Алексей Евграфов, добавив, что дома по уходу должны обеспечивать безопасность всему городу.
Представитель Hoolekandeteenused AS Катрин Пяргмяэ отметила, что в других домах по уходу Эстонии проживают более 45 жителей Нарвы с особыми психологическими потребностями. По этой причине, нарвский дом по уходу необходим в первую очередь местному обществу, считает Пяргмяэ.
Криштиану Роналду рассказал, кем бы стал, если не футбол
Сумма штрафа для выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Вскрылся обман с сыном Меган Маркл и принца Гарри
Мать утопила родную дочь в тазу в Уфе