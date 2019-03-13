Мэр Нарвы: "Стреляться или вешаться не собираюсь!" Читайте, сколько нарвских мэров ушли "по вотуму"

Вопрос журналиста, пытался ли мэр в последнее время каким-то образом наладить отношения с бывшими однопартийцами и нынешними членами Kodulinn, Таммисте назвал смешным. ”Неужели вы думаете, что я пойду кому-то целовать руку? Вы не понимаете, тут вопрос не между горсобранием и мэром. Тут вопрос между одним человеком и всем остальным городом. Все депутаты, которые подписались, они же подписались не потому, что хотели. Они просто в таком дурацком положении”, — сказал Тармо Таммисте, явно намекая на влияние Алексея Воронова. Мэр подтвердил, что его планы после отставки начать работать в Нарвском городском собрании, в депутаты которого он был избран в 2015 году, остаются в силе. Но будет ли избирателям польза от депутата, не имеющего в горсобрании единомышленников, поинтересовалось наше издание. ”Я же еще даже не начал. Поживем — увидим”, — ответил Таммисте.

Помимо Kodulinn за вотум недоверия мэру готов проголосовать еще один депутат — Сергей Горлач. На сессии депутат сделал заявление о том, что выходит из оппозиционной фракции Meie Narva. Почему, и не собирается ли реформист Горлач примкнуть к беспартийной правящей фракции Kodulinn?

”Однозначно — нет. А вот решение о выходе из Meie Narva созрело давно. Мы не расстаемся врагами, ни в коем случае, просто по многим вопросам наши мнения расходятся. И я решил выйти из фракции, чтобы иметь возможность голосовать по всем вопросам только так, как сам считаю правильным”, — ответил Горлач нашему изданию. В частности, Горлач собирается проголосовать за отставку мэра. По каким причинам? ”Даже если бы единственной причиной было то, что мэр на запросы оппозиции отвечал не по существу, отделывался отписками, то есть проявлял неуважение к депутатскому корпусу, а через него — к горожанам, его уже стоило бы снять с работы. Также я недоволен ролью мэра в истории с Культурной столицей. На мой взгляд, вина за провал этого проекта лежит не только на правящей фракции. Мэр был председателем рабочей группы, и он должен был быть в курсе, что что-то идет не так, еще до скандала. Он должен был поднимать этот вопрос перед рабочей группой, перед горсобранием, общественность информировать о возникших проблемах”, — рассуждает Горлач.

Неужели действительно неважно, какую именно причину выдвинут депутаты для того, чтобы отправить в отставку мэра? Может ли мэр в том случае, если причины выражения недоверия покажутся ему некорректными, обжаловать решение городского собрания? Городской секретарь Антс Лийметс пояснил нашему изданию, что Закон об организации местного самоуправления действительно не требует от городского собрания тщательно обосновывать причины выражения недоверия. ”Обычно это политический вопрос.Объявлять недоверие — это право горсобрания”, — пояснил Лийметс. В законе определяется лишь, кому горсобрание может выразить недоверие — председателю горсобрания и его заместителям, мэру и членам городской управы, а также оговаривается то, что для отставки необходимы голоса как минимум четверти депутатов горсоб­ра­ния. Обжаловать решение городского собрания можно лишь в том случае, если не будут соблюдены все формальные процедуры.

Председатель горсобрания должна желание депутатского корпуса выразить недоверие мэру зафиксировать и включить в повестку дня следующего заседания. И только на следующем заседании вопрос о выражении недоверия можно поставить на голосование. ”При выборах мэра голосование — тайное, при объявлении вотума недоверия — открытое, и это можно назвать ”мерой защиты”, ведь трудно открыто выступать против кого-то. Если бы голосование по вотуму недоверия было тайным, то вотумов было бы гораздо больше”,- полагает Лийметс. Объявление недоверия и отстранение от должности не обязательно должно означать, что человек совершил серьезный проступок, и у городского собрания есть право принимать такое решение, никому ничего не доказывая. В этом плане Таммисте прав — для его отставки сгодится любая причина. Есть ли у отправленного в отставку мэра ”золотой парашют”, то есть возможность получить компенсацию за снятие с должности, особенно если он проработал в ней так долго, как Таммисте? ”Городское собрание имеет право назначить компенсацию уходящему мэру в размере шести месячных зарплат. Но может и не делать этого, все зависит от воли депутатов”, — пояснил городской секретарь.