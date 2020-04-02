Мэр Нарвы просит пенсионеров после получения пенсии не бежать сразу в магазины

Мэр Нарвы Алексей Евграфов обратился к жителям города, которые получат в ближайшее время пенсию и пособия, не бежать сразу по магазинам и банкоматам, а соблюдать меры безопасности в связи с риском распространения коронавируса.
"В связи с предстоящими выплатами пенсий, а также других пособий и выплат, мы настоятельно рекомендуем по возможности отказаться от посещения магазинов, банкоматов и других общественных мест из-за риска распространения коронавируса".
Выплата пенсий в Эстонии происходит обычно в пятый день месяца, но поскольку нынче этот день выпадает на воскресенье, то пенсионеры должны получить пенсию в пятницу, 3 апреля.
Апрельская пенсия по старости в результате индексации и внеочередного повышения будет на 45 евро больше, чем в марте.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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